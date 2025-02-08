Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Türk Toraks Derneği'nden Önemli Uyarılar

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Kritik Açıklama

Türk Toraks Derneği, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında, sigarayı bırakma sürecinde uzman desteğinin önemine dikkat çekti. Dernek Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cantürk Taşçı, sigarayı bırakmak isteyenlerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden sigara bırakma polikliniğine randevu alabileceklerini belirtti.

Tütün Kullanımının Tehditleri

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl tütün kullanımı sebebiyle dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insanın yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı. Bu ölümlerden 1,3 milyonunun sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalması sonucu yaşandığına dikkat çekildi.

Uzman Desteğinin Önemi

Prof. Dr. Taşçı, "Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için kritik bir adımdır. Sigarayı kendi kendinize bırakabileceğiniz gibi uzmanlardan yardım almanızda fayda var. Ülkemizde 500'e kadar sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır ve bu sayı artırılmalıdır" dedi.

Sigara ve Hastalıklar

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Seyhan Us Dülger, sigaranın başlıca sebepleri arasında KOAH, akciğer kanseri, koroner arter ve inme gibi hastalıkları saydı. Dülger ayrıca, nargile, ısıtılmış tütün ve elektronik sigaraların da tütün ürünü olduğunu belirtti.

Elektronik Sigara ve EVALI Tehlikesi

Doç. Dr. Dülger, elektronik sigara kullanımına bağlı EVALI adında bir hastalığın tanımlandığını, bu hastalıktan kaynaklı yoğun bakım yatışları ve ölüm vakalarının olduğunu aktardı. Ülkemizde elektronik sigara satışının yasak olmasına rağmen kullanımının artmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Çevresel Etkiler

Dülger, tütün üretiminin çevreye verdiği zararlara da dikkat çekerek, her yıl 3,5 milyon hektar alanın tütün yetiştirmek için yok olduğunu ve bu durumun iklim krizi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna vurgu yaptı.