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Edirne'de Kan Bağışı Kampanyasında Öğrencilere Madalya

Edirne'de Türk Kızılay ile okul işbirliğiyle kan bağışı yapan öğrencilere madalya verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:14
Edirne'de Kan Bağışı Kampanyasında Öğrencilere Madalya

Edirne'de Öğrencilerden Örnek Davranış

Edirne'de, Türk Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında, okula kan bağışçısı getirilen öğrencilere "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyası takdim edildi.

Plevne İlkokulu'nda Büyük İlgi

Plevne İlkokulu'nda gerçekleştirilen kampanyada, öğrencilere, iki kan bağışçısını okula getirmeleri halinde madalya verileceği bildirildi. Bu çağrının ardından, öğrencilerin velileri de destek vererek kampanyaya katılım sağladı. Okulun bahçesinde oluşturulan kan bağışı noktasında yoğun ilgi gözlemlendi.

Emniyet Müdürü'nden Destek

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, kızlarının okulunda gerçekleştirilen bu faydalı kampanyaya katılım gösterdi. Karaburun çifti, öğrencilerle sohbet ederek sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Önemli Mesajlar

Emniyet Müdürü Karaburun, yıllardır düzenli olarak kan verdiğini belirtti. Vatandaşların, kan bağışının önemine dikkat çekerek duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. Bu faaliyet için bir öğrenciye madalya takdim eden Karaburun, özverisinden dolayı kendisini kutladı.

Kan Bağışının Gücü

Kan bağışında bulunan Adem Topuz, insanların sağlık bulması için kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Öğrencisinin daveti üzerine eşiyle birlikte kan bağışında bulunduğunu belirten Topuz, öğrencilere madalya verilmesini güzel bir jest olarak yorumladı. Kampanya, Türk Kızılay'ın belirlediği takvim çerçevesinde Edirne'deki okullarda devam edecek.

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