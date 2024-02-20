İngiliz medyası son noktayı koydu! Aşı yaptıranlar şimdi şüphe ve panik içinde

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli silah olan aşılar, milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya devam ediyor. Ancak aşı yaptıranlar, aşı sonrası yaşayabilecekleri yan etkiler konusunda da bilinçli olmalı. İngiliz Daily Mail gazetesi, kovid aşısının olası yan etkilerini madde madde yayınladı. Peki aşı yaptırdıktan sonra neler olabilir? Tüm detaylar haberimizde...

KOVİD AŞISI YAPTIRDIKTAN SONRA NELER OLABİLİR?

Aşı yaptırdıktan sonra en sık görülen yan etkiler, aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısıdır. Bu yan etkiler genellikle hafif veya orta şiddettedir ve birkaç gün içinde geçer.





Aşı yaptırdıktan sonra çok nadir de olsa, alerjik reaksiyon, kan pıhtılaşması, kalp iltihabı, sinir sistemi hastalıkları, Bell felci ve Guillain-Barré sendromu gibi ciddi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerin riski, kovid-19 hastalığının riskinden çok daha düşüktür.

Aşı yaptırdıktan sonra 15 dakika boyunca aşı merkezinde beklemeniz, olası alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınması için önerilir. Aşı sonrası yan etkileri takip etmek ve bildirmek için E-Nabız uygulamasını kullanabilirsiniz.

KOVİD AŞISI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aşı yaptırdıktan sonra aşı yapılan bölgeye soğuk kompres uygulayabilir, ağrı kesici ilaç alabilir, bol su içebilir ve dinlenebilirsiniz.





Aşı yaptırdıktan sonra kovid-19 belirtileri gösterirseniz, test yaptırmanız ve kendinizi izole etmeniz gerekir. Aşı, kovid-19 hastalığına yakalanmanızı tamamen engellemez, ancak hastalığın ağır seyretmesini ve ölüme yol açmasını büyük ölçüde önler.





Aşı yaptırdıktan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeniz, hem kendinizin hem de çevrenizdeki kişilerin sağlığı için önemlidir. Aşı, kovid-19 virüsünün bulaşmasını tamamen durdurmaz, ancak bulaşma riskini azaltır.