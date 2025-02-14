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Ege Üniversitesi'nden Ufuk Avrupa Programı'na Destek: Limbal Kök Hücre Tedavisi Geliştirildi

Ege Üniversitesi bilim insanları, göz yüzeyi yaralanmalarına yönelik geliştirdikleri tedavi yöntemine Ufuk Avrupa Programı'ndan destek aldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:38
Ege Üniversitesi'nden Ufuk Avrupa Programı'na Destek: Limbal Kök Hücre Tedavisi Geliştirildi

Ege Üniversitesi'nde Önemli Bir Gelişme

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver ve Biyomühendis Dr. Mehmet Gürdal, iş veya ev kazaları sonucu meydana gelen göz yüzeyi kimyasal yaralanmalarından kaynaklanan görme bozukluklarını tedavi etmeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çarpıcı çalışmalar, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'dan destek almaya hak kazandı.

Yenilikçi Yöntem ve Üstün Başarı Oranı

Selver ve Gürdal, laboratuvar ortamında yalnızca 1 milimetrelik küçük bir doku örneği alarak bu parçayı çoğaltıp hastaya naklettiklerini vurguladı. Selver, "Bu tedavinin başarısı yaklaşık %80 düzeyinde. Yöntemin en önemli avantajı ise sağlam gözün riske atılmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Limbal Kök Hücre Yetmezliği Sorunu

Türkiye genelinde her yıl ortalama 500 kişinin limbal kök hücre yetmezliği sorunu yaşayıp görme yetisini kaybettiğini belirten Selver, hastalığın tedavisi için kaybedilen kök hücrelerin yerine konmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. "En güncel ve umut vadeden tedavi yöntemi olarak kök hücre uygulamaları öne çıkmaktadır. Amacımız, kliniğimizde çözüm bulmakta zorlandığımız, özellikle genç ve üretken nüfusumuzu etkileyen bu hastalığa etkin bir tedavi yöntemi geliştirmektir. Bu sayede, vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması ve iş gücü kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ve Ufuk Avrupa Programı Desteği

Doç. Dr. Özlem Barut Selver, geliştirdikleri limbal kök hücre tedavisinin iyileştirilmesine yönelik TÜBİTAK destekli Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'dan aldıkları destekle ilgili de bilgiler verdi. Bu destekle, etkili bir tedavi yöntemi geliştirmeye yönelik olan çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver (solda) ve Biyomühendis Dr. Mehmet Gürdal'ın (sağda), iş veya ev kazalarına bağlı göz yüzeyi kimyasal yaralanmalarından kaynaklanan görme bozukluklarını tedavi etmeye yönelik limbal kök hücre yetmezliği alanındaki çalışmaları, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'den destek almaya hak kazandı. Selver ve Gürdal, çalışmalarını Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda kurdukları Limbustem şirketi bünyesinde sürdürüyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver (solda) ve Biyomühendis Dr. Mehmet Gürdal'ın (sağda), iş veya ev kazalarına bağlı göz yüzeyi kimyasal yaralanmalarından kaynaklanan görme bozukluklarını tedavi etmeye yönelik limbal kök hücre yetmezliği alanındaki çalışmaları, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'den destek almaya hak kazandı. Selver ve Gürdal, çalışmalarını Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda kurdukları Limbustem şirketi bünyesinde sürdürüyor.

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