Egzersiz ve Beslenme Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltıyor

Prof. Dr. Kaan Kavaklı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kan pıhtılaşması riskini azalttığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:36
Egzersiz ve Beslenme Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltıyor

Egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" için geldiği kentte gazetecilere, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kan pıhtılaşması riskini azalttığını söyledi.

Kavaklı, trombozu (kan pıhtılaşması) damar içinde pıhtı oluşması sonucu kan akışının engellenmesi olarak tanımladı ve bunun insan sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu belirtti.

"Özellikle aşırı pıhtılaşma riskli bir durum. Kan pıhtılaşması damarları tıkıyor. Kalp damarları tıkandığında kalp krizi, beyin damarları tıkandığında felç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Uzman önerileri

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını önlemek için yaşam tarzı değişikliklerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Öne çıkan öneriler şöyle:

Hareket: Sürekli hareket halinde olmak gerektiğini, koşu şartı olmadan bile her gün 10-15 dakikalık yürüyüş gibi egzersizlerin faydalı olduğunu söyledi.

Beslenme: Aşırı kilo almamaya dikkat edilmesi gerektiğini, yemeklerde kırmızı etten çok balık ve tavuk eti tercih edilmesini, yeşil sebze ve meyvelerin tüketilmesini önerdi. Ayrıca karbonhidratların azaltılması ve sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Tedavi: Bu riskler ortaya çıktıysa, uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem taşıdığını ifade etti.

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini, alınacak basit önlemlerle hastalık riskinin azaltılabileceğini vurguladı.

