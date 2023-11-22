En sağlıklı ve lezzetli çorba pişirme tüyosu! Canan Karatay'ın özel reçetesinden çıktı

Canan Karatay'dan Çorba Pişirme Sırları

Ünlü doktor Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili sık sık verdiği önerilere bir yenisini ekleyerek, çorba pişirme konusundaki doğru yöntemleri paylaştı. Karatay'ın açıklamalarına göre, yıllardır hatalı uygulamalarla yapılan çorba pişirme alışkanlıklarımız varmış.

Karatay, çorbalarda bulunan değerli vitaminlerin kaybolmaması için çorbanın kısık veya orta ateşte pişirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu, vitaminlerin ve besin öğelerinin çorbadan buharlaşmasını önleyerek sağlıklı bir beslenmeyi destekliyor.

Sağlıklı ve lezzetli çorba yapımı için doktorun vurguladığı bir diğer nokta ise pürüzsüz kıvam elde etme konusu. Karatay, yaygın olarak kullanılan blender veya mutfak robotlarının, sebzelerin ve etin kimyasını bozarak besin değerlerini düşürdüğünü ifade ediyor. Onun önerisi, sebzelerin rendelenmesi ya da ufak parçalara doğranması yoluyla çorbaya istenen kıvamın verilmesi.

Bu bilgiler ışığında Canan Karatay'ın çorba pişirme sırları, sağlıklı ve besleyici bir yemek kültürü oluşturmak isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yeni çorba pişirme alışkanlıkları edinerek, doğru yöntemlerle besin değerlerini korumak ve lezzetli çorbalar hazırlamak mümkün olacak.





Canan Karatay, Sağlıklı Çorba Tarifleri İle Püf Noktalarını Paylaştı

Ünlü doktor Canan Karatay, çorba yapımında sıkça yapılan hatalar ve doğru çorba tarifleri konusunda önemli bilgiler verdi. Karatay'a göre, çorba yapımında soğanın pembeleştirilmesi ve un ile yağın kavrulması gibi geleneksel yöntemler, çorbaları sağlıksız hale getirebiliyor. Bu nedenle, Karatay sütlü, yoğurtlu, sirkeli veya limonlu terbiyelerin kullanılmasını öneriyor.

Doğru çorba tarifinin sırlarını paylaşan Karatay, hazır tavuk suyu veya et suyu kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Onun yerine, etli yemeklerden elde edilen suyun çorbalarda değerlendirilmesi, sağlıklı beslenme açısından daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Canan Karatay'ın çorba yapımındaki pratik önerilerinden biri ise fazla yağın çorbaya karışmasını engellemek. Karatay, çorbalara yanlışlıkla ilave edilen fazla yağları absorbe etmek için marul yaprağının kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu yöntem, hem sağlıklı hem de pratik bir çözüm sunarak çorbaların lezzetini artırıyor.

Sağlıklı beslenme konusundaki bilgileriyle tanınan Canan Karatay'ın çorba tarifleri, geleneksel yöntemlerin dışında yeni bir bakış açısı sunarak, besleyici ve lezzetli çorbalar hazırlamak isteyenler için önemli bir rehber niteliğinde.