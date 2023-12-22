Yumurtayı sakın rasgele almayın! Bu detaya dikkat etmeyenler yumurta yerine zehir yiyor!

Güne enerjik bir başlangıç yapmak istiyorsanız, kahvaltı sofranızın vazgeçilmezi olan yumurtayı doğru seçmek önemlidir. Ancak, yumurta alırken sadece fiyat ve son kullanma tarihine odaklanmak yeterli değildir. Yumurtanın üzerindeki kodları anlamak, size sağlığınız için en iyi seçimi yapma imkanı tanır.

Yumurtanın kabuğundaki kodlar, tavuğun yetiştirildiği ortamdan beslendiği yeme kadar pek çok önemli bilgiyi içerir. İşte yumurta üzerindeki kodları anlayarak doğru tercihi yapmanın püf noktaları:

1. Kod 0 ile Başlıyorsa: Tamamen Organik Yumurta!

Bu kod, yumurtanın tamamen organik olduğunu gösterir.

Tavuklar doğal bir ortamda yetiştirilir ve organik yemlerle beslenir.

Hiçbir hormon ve kimyasal madde kullanılmaz.

2. Kod 1 ile Başlıyorsa: Gezen Tavuk Yumurtası!

Yumurta üzerindeki numara 1 ile başlıyorsa, organik değildir ancak gezen tavuk yumurtasıdır.

Tavuklar çiftlikte dolaşabilir, ancak hormonlar ve GDO ile ilgili bir yasak bulunmamaktadır.

Yem seçimi üretici tarafından belirlenebilir.





3. Kod 2 ile Başlıyorsa: Kümes Tavuğu Yumurtası!

Kodun başlangıç rakamı 2 ise, yumurta bir kümes tavuğundan gelir.

Tavuklar kümeste yetiştirilir, ancak gezen tavuk yumurtası kadar serbest değildir.

Yemlerde hormonsuz veya GDO'suz şartı bulunmamaktadır.

4. Kod 3 ile Başlıyorsa: Kafes Tavuğu Yumurtası!

Eğer kod 3 rakamı ile başlıyorsa, bu yumurta yukarıdaki şartları taşımamaktadır.

Tavuklar kafeste yaşar ve fabrika benzeri üretim tesislerinde yetiştirilir.

Yem kalitesi konusunda belirlenmiş bir standart bulunmamaktadır.

Unutmayın, üzerinde kod bulunmayan yumurtalar herhangi bir denetimden geçmemiş olabilir. Ülkemizde bu tür yumurtaların satışı yasaklanmıştır. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için, yumurta alırken bu kodlara dikkat etmek, bilinçli bir tercih yapmanıza yardımcı olacaktır. Sağlıklı günler dileriz!