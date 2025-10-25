Sevilay Buğaz, Trabzon'da iki kez meme kanserini erken teşhisle yendi

Sevilay Buğaz, erken teşhisle iki kez meme kanserini yendi

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan Sevilay Buğaz, 5 yılda iki kez yakalandığı meme kanserini erken teşhis sayesinde fark ederek sağlığına kavuştu.

Tedavi süreci ve erken teşhis

Trabzon'da evlendikten sonra eşiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Buğaz, 5 yıl önce sol memesinde kitle olduğunu fark etti. Doktora giderek gerekli tetkikleri yaptıran ve kanser olduğunu öğrenen Buğaz, ameliyatının ardından tedavi sürecini tamamlayıp ailesiyle Trabzon'a döndü.

Hayatını sağlıklı şekilde sürdüren Buğaz, bir süre sonra bu sefer sağ memesinde kitle olduğunu fark etti. Buğaz, yeniden başladığı tedavi sürecinde kemoterapi ve geçirdiği operasyonun ardından meme kanserini ikinci kez yenmeyi başardı.

Buğaz, kontrollerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hastaneye gittim ve direk biyopsi alınması gerektiğini söylediler. 1,5 aylık bir tümörmüş benimki, çok erken yakalamışım. Eğer bir senelik olsaydı 'vücudunu sarardı, o kadar agresif bir tümör' dediler."

İşe dönüş ve motivasyon

Doktorlarının tavsiyesi üzerine çalışmak için girişimlerde bulunan Buğaz, İŞKUR aracılığıyla Fatih Devlet Hastanesindeki hasta kayıt biriminde göreve başladı.

Buğaz, doktorunun kendisine yönelik önerisini anlatarak "Doktorumun söylediği 'çalışman gerekiyor, çalışırsan kafanı dağıtırsın, bu sefer psikolojik olarak çok iyi hissedersin'. Doktorum bunu söylediği için ben bu hayata atıldım. Doktorlar genelde 'hayır çalışamazsın' der, bana öyle değil. Benim gibi hastalar varsa hayatın kesinlikle bir yerinden tutmaları gerekiyor. Ben hayatı bırakmadım." dedi.

İşe başlamasının ardından yaşadığı duyguları paylaşan Buğaz, "Bir anda aradılar 'işe kabul edildiniz' dediler ve başladım. Burada kendimi mutlu hissediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Ben burayı seçtim. Sürekli onkoloji hastasıydım, kemoterapi alıyordum ve oradaki hemşirelerle iletişimim çok iyiydi. Çok seviyordum onları, onlar da beni çok seviyordu. İnsanlara yardımcı olmak istedim. Onların iyi niyetlerini gördüm ve 'ben de bunları yapmalıyım' dedim." ifadelerini kullandı.

Mesajı

Sevilay Buğaz, yaşam mücadelesinin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Onlarda çalışsın, bırakmasın hayatı. Hayata bir kere geliyoruz. O yüzden hayat seni bıraksa da bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

Öne çıkan noktalar: Erken teşhis, düzenli kontroller, kemoterapi ve operasyonla iki kez yenilen meme kanseri; İŞKUR aracılığıyla işe dönüş ve hastalara destek olma isteği.

Trabzon'da yaşayan Sevilay Buğaz (solda), 5 yılda iki kez yakalandığı meme kanserini erken teşhis sayesinde fark ederek sağlığına kavuştu. Buğaz, İŞKUR aracılığıyla Fatih Devlet Hastanesi'ndeki hasta kayıt biriminde göreve başladı.