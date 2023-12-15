Limonu böyle tüketenler migren ağrısından kurtulamıyor!

Limonu böyle tüketenler baş ağrısından kurtulamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİMONU BÖYLE TÜKETMEYİN

Limonu böyle tüketenler baş ağrısından sürekli şikayet ediyor. Limon C vitamini açısından yüksek bir gıda olsa da asitli bir besin olduğu için yanlış tüketilmemesi gerekiyor. Limonun diş sağlığı için karbonatla karıştırılıp sürülmesi önerilse de birçok zararı da ortaya çıktı. İçinde olan asit diş fırçasıyla sürüldüğü zaman diş minesine zarar verebiliyor, bu sebeple karışımı parmağınızla sürmeniz öneriliyor.





Grip olunduğu zaman tüketilmesi önerilen limon aç karnına veya ilaçlardan hemen sonra tüketildiği zaman mideye büyük zararlar veriyor. İçinde olan yüksek asit mide asidinin bozulmasına sebep oluyor. Cilt bakımında da sık sık önerilse de direkt olarak yüze sürüldüğü zaman faydadan çok zarar veriyor. Cilt bariyerinde olan sebumu bozuyor ve nem dengesizliğine sebep oluyor. Tiramin maddesi olan limon migren ağrılarını da tetikliyor. Sinir sistemini uyaran limon kokusu şiddetli baş ağrısı olmasına sebep oluyor. Limonu çok sık tüketirseniz mide bulantısı da yaşanıyor.