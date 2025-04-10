Erzurum'da Sprey Boya Tüpü Patladı: Genç Ağır Yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, 28 yaşındaki Muhammet Yılmaz, ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olay, Eskipolat Mahallesi'nde yaşandı ve Yılmaz, olayın ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boya tüpünün soğuktan donduğunu düşünen Yılmaz, 5 gün önce evdeki kasayı boyamak için gerekli olan sprey boyayı almak üzere mutfaktaki ocağın üzerinde tüpü ısıtmaya karar verdi. Isıtmanın ardından sprey boya kutusunu çalkalamaya başlayan Yılmaz, bir anda tüpün patlamasıyla karşılaştı. Patlama sonucu açık mutfak ocağının da etkisiyle yangın çıktı ve alevler Yılmaz'ın üzerine sıçrayarak yaralanmasına neden oldu.

Yılmaz'ın babası, alevleri söndürmeye çalışarak yardım etti ve ardından onun hastaneye ulaşmasını sağladı. Hastanede yapılan müdahelenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi devam eden Yılmaz, yüzünde ve başında 2. derece yanıkların oluştuğunu ifade etti.

Yılmaz, olayın ardından yaşadıklarını anlatırken, "Sprey boyayı ısıttığım için havası kaçmış, elimde bir el bombası oldu. Bunu bilseydim asla yapmazdım" dedi. Ayrıca, evde meydana gelen hasara da dikkat çeken Yılmaz, pencere ve kapıların da kırıldığını belirtti.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan, Yılmaz'ın baş, boyun ve yüzündeki yaraların durumunu yakından takip ettiklerini ve gerekli tedavi sürecinin sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Erzurum'da soğuktan donduğunu düşündüğü için ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlaması sonucu yüzünde 2. derece yanıklar oluşan Muhammet Yılmaz, yaşadığı olayı unutamıyor. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne tedavisi süren Yılmaz, AA muhabirine, yaşadığı kabus dolu olayı anlattı.

Erzurum'da soğuktan donduğunu düşündüğü için ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlaması sonucu yüzünde 2. derece yanıklar oluşan Muhammet Yılmaz, yaşadığı olayı unutamıyor. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne tedavisi süren Yılmaz, AA muhabirine, yaşadığı kabus dolu olayı anlattı.