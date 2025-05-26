Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı

Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri ile hastaneye başvuran 9 yaşındaki bir kız çocuğunun midesinde yapılan incelemelerde saç yumağı tespit edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen endoskopik ve radyolojik taramalarda, mide ve bağırsak sisteminde büyük bir kitle bulundu.

Operasyonun Detayları

Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, midenin tamamını dolduran bu saç yumağının çıkarıldığı öğrenildi. Bu durum, tıp literatüründe "bezoar" olarak adlandırılan ve genellikle uzun süreli saç veya yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu meydana gelen bir kitle olarak biliniyor.

Uzmanların Açıklamaları

Op. Dr. Berkay Tekkanat, hastanın uzun süredir saç yutma alışkanlığının olduğunu belirterek, bu durumun midesinde büyük bir kitle oluşmasına sebep olduğunu ifade etti. Tekkanat, böyle durumların bağırsak tıkanıklığı ve mide delinmesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurgulayarak, başarılı bir şekilde bu kitleyi çıkardıklarını aktardı.

Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise, özellikle çocuklarda bezoar oluşumunun nadir olduğunu, ancak son yıllarda saç yeme alışkanlığının artış gösterdiğini belirtti. Yıldırım, ailelerin bu tür davranışlara karşı dikkatli olmaları ve zamanında uzmana başvurmalarının önemini vurguladı.

Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinden saç yumağı çıkarıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat (sol 2), ve ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım (sağda) açıklamada bulundu.