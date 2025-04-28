Eskişehir'de Aort Damarı İkinci Kez Yırtılan Hasta Hayata Döndü

Eskişehir'de Aort Ameliyatında Başarı Hikayesi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, aort damarında ikinci kez yırtık tespit edilen 50 yaşındaki İhsan Arıkan, yaklaşık 8,5 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Çalıştığı kiremit fabrikasında 6 ay önce kasık bölgesinde ağrı ve uyuşma hisseden Arıkan, bu şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde, aort damarının yırtılmak üzere olduğu tespit edildi. Ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen Arıkan, burada acil olarak açık kalp ameliyatı geçirerek hayata döndü.

İkinci Ameliyat Süreci

Taburcu olduktan sonra düzenli kontrole devam eden Arıkan'ın süreç içinde, beynine ve kollarına giden aort damarında yenilenen bir yırtık olduğu tespit edildi. Ayrıca, aort kapağında yetmezlik gelişti. Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Arıkan'ı bir kez daha açık kalp ameliyatına aldı. Bu zorlu süreç, yaklaşık 8,5 saat sürdü ve başarılı bir sonuçla tamamlandı.

Hasta ve Doktorların Açıklamaları

İhsan Arıkan, ameliyat öncesi yaşadığı durumu gazetecilere şöyle aktardı: "Kasığındaki ağrıyı önce apandisit sandım. Ancak yapılan kontroller aort yırtığını ortaya koydu. Hemen ameliyata alınmam gerektiğini söylediler." Ameliyat riskleri ile ilgili olarak, "Vadem geldiyse ölürüm ama gelmediyse yaşarım. Önce Allah'a, sonra Çağrı hocama ve ekibine güvendim," diyerek duygularını ifade etti.

Doç. Dr. Kaya, ameliyat öncesi yaptıkları hazırlıkların zorluğuna da değinerek, "İkinci kalp ameliyatları, redo cerrahi grubuna giriyor ve riski en az iki kat artırıyor. Bu tür kombine ameliyatlar, yüksek deneyim ve koordinasyon gerektiriyor." dedi. Ayrıca, aort yırtıklarının genç hasta grubunda nadir görülen bir durum olduğunun altını çizdi.

Arıkan, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normale dönerken, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Aile babası olan Arıkan, ameliyatlarında görevli tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, kalpten çıkan ana damar olan aortta ikinci kez yırtık tespit edilen 50 yaşındaki İhsan Arıkan, yaklaşık 8,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, kalpten çıkan ana damar olan aortta ikinci kez yırtık tespit edilen 50 yaşındaki İhsan Arıkan, yaklaşık 8,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.