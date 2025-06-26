Eskişehir'de Milimetrik Tümörleri Gösteren Yeni PET/BT Cihazı Hizmete Girdi

Eskişehir'de Yeni PET/BT Cihazı Hizmete Alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, onokolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini güvenilir hale getirecek yeni PET/BT cihazını törenle hizmete aldı.

Cihazın Açılışında Önemli Açıklamalar

Hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda düzenlenen açılışta konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, yeni cihazın hastanedeki sağlık hizmetlerine birçok kolaylık getireceğini ifade ederek, "Cihazın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Milimetrik Tümörlerin Görüntülenmesi Artık Mümkün

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivrikoz da, hastanelerine kazandırdıkları son sistem cihazla gurur duyduklarını belirtti. Sivrikoz, "Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önce görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz," diye ekledi.

İlk ve Tek Cihaz Özelliği

Sivrikoz, cihazın ülkemizde hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek olduğunu vurguladı. "Oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahibiz. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu durum, bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak," şeklinde konuştu.

Açılış Töreni ve Cihazın Özellikleri

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gürsoy da katkı sunanlara teşekkür ederek, açılış kurdelesinin kesilmesiyle töreni sonlandırdı. "Biograph Vision 450 PET/BT" cihazı, 3.2 milimetre kristal boyutu ve tamamen dijital dedektör mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve hızlı tarama süresi sunuyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.