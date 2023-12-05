Eve girdiğiniz an gergin ve uykulu oluyorsanız dikkat! 3 adımda evdeki negatif enerjilerden kurtulabilirsiniz!

Evde olan kötü enerjiler insanları birçok anlamda etkileyebiliyor. Bu enerjilerden kurtulmanın yöntemleri çok kolay! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEGATİF ENERJİLERDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Eğer evinizde negatif enerji olduğunu hissediyorsanız bu yoğun enerjilerden kurtulmak için çok basit yöntemler kullanabilirsiniz. Evinizde kötü enerji olduğunu içinizde olan huzursuzluk hissinden anlayabilirsiniz. Eğer eviniz dağınıksa evde kötü enerjiler hapsolur. Eğer evde sürekli bir şikayet hali varsa da negatif enerji kaçınılmaz hale gelecektir. Eğer evde olan insanlar sürekli şekilde birbirlerini suçlayarak ve eleştirerek konuşuyorsa evdeki negatif enerji artar. Evde yaşayan insanlar birbirleriyle sürekli olarak tartışıyor ve olumsuz ilişkiler kuruyorsa bu durum da negatif enerjinin artmasını sağlar. Evde kötü enerji olduğunu hissediyor ve bu durumları yaşıyorsanız evdeki kötü enerjilerden kurtulmak için çok basit yöntemleri kullanabilirsiniz. İlk olarak kafanızdaki kötü düşüncelerden kurtularak niyetinizi belirlemeniz gerekiyor. İlk olarak evinizde 'Daha iyi hissedebilmek için evimde olan negatif enerjiyi temizlemek istiyorum' cümlesini sesli şekilde tekrarlayabilirsiniz.





Daha sonra evinizdeki dağınıklıktan mutlaka kurtulmalısınız. Bozuk olan, çalışmayan, kırılan, zarar görmüş bütün eşyalarınızı ya tamir etmeniz ya da evinizden çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde evinizde taze ve temiz hava girer ve negatif enerjiler evden çıkmak için alan bulur. Sesler de kötü enerjinin parçalanmasında en önemli etkenlerdendir. Davul, zil, enstrüman gibi aletlerle evde bir ses çalarak saat yönünde ilerlemeniz gerekiyor. Eğer müzik aleti kullanmak istemiyorsanız alkış sesi yaparak evde dolaşabilirsiniz. Evdeki ve vücudunuzdaki kötü enerjilerden kurtulmak için doğal taşlar kullanabilirsiniz. Bu taşlar dekorasyon şeklinde kullanılabileceği gibi üzerinizde de taşınabilir. Dumanlı kuvars taşı, ametist taşı, şungit taşı negatif enerjilere en iyi gelen taşlardandır. Çok geçmiş dönemlerden itibaren kullanılan adaçayı yakma tekniğini kullanabilirsiniz. Adaçayını kasenin içinde yakıp evinizde gezdirerek negatif enerjilerden kurtulmak için olumlamalar tekrar edebilirsiniz. Negatif enerjinin evinizden kolaylıkla çıkabilmesi için kapı ve pencerelerinizin her zaman temiz olması gerekmektedir. Tuz, su, limon ve sirkeyle kapılarınızı ve pencerelerinizi sıklıkla temizlemeniz önerilir. Hem kendi içinizdeki hem evinizdeki negatif enerjilerden kurtulmak için güzel kokulu tütsülerden ve mumlardan faydalanabilirsiniz. Eğer evinizdeki pozitif enerjiyi artırmak istiyorsanız evinizde daha fazla ayna kullanabilirsiniz.