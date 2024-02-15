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Japon çocuklarının büyük sırrı açığa çıktı! Japon çocukları neden ebeveynlerine her zaman itaat eder?

Japon çocukları, dünyanın en uslu, en saygılı, en çalışkan ve en başarılı çocukları olarak tanınıyor. Peki, bu çocuklar nasıl böyle oluyor? İşte Japon çocukların sırrı!

Yayın Tarihi: 15.02.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:55
Japon çocuklarının büyük sırrı açığa çıktı! Japon çocukları neden ebeveynlerine her zaman itaat eder?

Japon çocukları, dünyanın en itaatkar, iyi huylu, kibar ve düşünceli çocukları olarak bilinir. Kuralları öğrenir, onlara uyar ve davranışlarını kendilerinden beklendiği şekilde icra eder. Bu tür bir çocuk yetiştirme yöntemi gerçekten muazzamdır. Peki, Japon çocukları neden ebeveynlerine her zaman itaat eder? İşte detaylar…

JAPON ÇOCUKLARI NEDEN EBEVEYNLERİNE İTAAT EDER?

İşte japon çocuklarının ebeveynlerine karşı gösterdikleri o özellikler:

Japon Kültürü: Bağlılık, Empati ve Uyum

Japon kültürü, bağlılık, empati ve uyum gibi değerleri ön plana çıkarır. Japon aileleri, çocuklarıyla çok yakın bir ilişkiye sahiptir. Ebeveynler, çocuklarına bireysel olarak aşırı yakınlık göstererek, bağımlılığı teşvik eder ve güçlendirir.

JAPON ÇOCUKLARI

Japonya’da adet olduğu üzere, ebeveynler çocukların giyim ve yemek ihtiyaçlarından sorumludur. Ayrıca, çocukları 6 yaşına gelene kadar birlikte uyumaya çalışırlar. Anne ve çocuk arasındaki ilişki samimidir. İki ayrı ve bağımsız insan olmak yerine pratikte bir birey olup, “akıllarını paylaşırlar”. Bir çocuğun hayatının ilk üç yılında, anneleri onları gittiği her yere götürür. Japonya’da anneler çocuklarına gerçekten kendilerini adarlar. 

JAPON ÇOCUKLARI HAKKINDA

Japon bir çocuğun üç yaşından önce kreşe veya anaokuluna gitmesi olası değildir. Resmi okul eğitimi bu yaşta başlar.

Japon Eğitimi: Öneri, Utanç ve Örnek

Japon eğitimi, çocuklara kuralları öğretir ve onlara uymalarını sağlar. Ancak, bu eğitimde zorlama, ceza veya ödül gibi yöntemler kullanılmaz. Japon anneler, ikna, öneri ve bazen de utanç aracılığı ile disipline başvururlar. Çocuklara, doğru ve yanlış arasındaki farkı anlatmak yerine, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve toplumun beklentilerini hatırlatırlar. Çocuklar, kendilerini başkalarının yerine koyarak, empati geliştirir ve uyum sağlar. 

JAPONYA'DA EĞİTİM

Ayrıca, çocuklar, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve diğer yetişkinlerin davranışlarını gözlemleyerek, onlardan örnek alırlar. Japon eğitimi, çocuklara bireysel olarak değil, grup olarak davranmayı öğretir. Çocuklar, sınıf arkadaşlarıyla işbirliği yapar, sorumluluk alır ve yardımlaşır.

Japon Felsefesi: Konfüçyüsçülük, Budizm ve Şintoizm

Japon felsefesi, çocuk yetiştirmenin temelini oluşturur. Japon felsefesi, Konfüçyüsçülük, Budizm ve Şintoizm gibi farklı akımlardan etkilenmiştir. Konfüçyüsçülük, çocuklara iyilikle eğitme idealini savunur. Bu erdem, iç huzur ve sevinç üretir. Konfüçyüsçülük, aile, toplum ve devlet arasındaki hiyerarşik ilişkileri düzenler. Çocuklar, ebeveynlerine saygı ve itaat göstermeyi, ebeveynler de çocuklarına sevgi ve koruma sağlamayı öğrenir. 

JAPON AİLE ÖZELLİKLERİ

Budizm, çocuklara hayatın gerçeklerini ve acılarını anlatır. Çocuklar, hayatın geçici olduğunu, her şeyin değişebileceğini, acı çekmenin kaçınılmaz olduğunu, ancak acıyı azaltmanın yolları olduğunu öğrenir. Budizm, çocuklara merhamet, sabır, hoşgörü ve özdenetim gibi değerleri aşılar. Şintoizm, çocuklara doğa ve atalarla bağlılık duygusunu verir. Çocuklar, doğanın gücüne, güzelliğine ve kutsallığına inanır. Çocuklar, atalarının ruhlarına saygı gösterir ve onlardan ilham alır.

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