Gaz çıkardığınızda kötü kokuyorsa dikkat! Nedeni akıllara bile gelmezdi

Gaz çıkarmak herkesin başına gelebilecek bir durum olurken gün içerisinde birçok kez yaşanabilir. Fakat istenemyen ortamlarda meydana geldiğinde kimi zaman komik, kimi zaman gergin durumlar yaşanabilir. Kötü kokulu gaz çıkarmak sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuzu göstermektedir.

KOKULU GAZ ÇIKARMA NEDENLERİ

Metabolizmanızın iyi çalıştığını gösterirken gerekli sağlıklı fiberleri aldığınız anlamına gelir. Kokulu gaz çıkarma bağırsaklarınızda bakterilerin olduğunu sindirim sisteminde ise doğru olarak çalıştığının göstergesi olarak yorumlanmaktadır.





Kötü kokunun çıkması hidrojen sülfat olurken bu yiyecek ve içeceklerinizin sindiriminde yıkıma uğramasıyla beraber ortaya çıkarak lif açısından zenginleşir.

Kötü koku çıkarmada sağlıksız olarak yorum yapılsada bu durum tam akside sağlıklı durumları gösteriyor. kötü kokunun temel sebebi sayılan hidrojen sülfat, büyük çoğunlukla sağlıklı bir diyette olması gereken yiyeceklerde bulunuyor. Yumurta, fasülye ve barbunya, brokoli, fındık gibi yoğun lif içerikli yiyecekler gayet sağlıklı yiyecekler olmakla beraber içerikleri dolayısıyla, sindirim sonrası kötü kokan gaz çıkarmamıza sebep olmakta.