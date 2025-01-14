Gaziantep'te Depremzedelere Umut: 840 Hasta Protese Kavuştu

Gaziantep'te Depremzedelere Umut

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kapasitesi artırılan ortez ve protez merkezinde 840 hasta tedavi edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu merkez, depremde uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni bir umut kapısı oldu.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, kalıcı engelli hale gelen bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla medikal malzeme ve protez desteği sunuyor. Merkezde, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, hasta yatakları ve denge bastonları gibi medya yardımcı malzemeler ücretsiz olarak sağlanıyor.

Ayrıca, ampütasyon ameliyatı geçiren bireylerin yaralarının iyileştirilmesinden protezlerin hazırlanmasına, protez sonrası fizik tedaviye kadar her aşama uzman ekip tarafından titizlikle yürütülüyor. Merkezde, psikososyal destek ve fizik tedavi hizmetleri de ücretsiz olarak sunulmakta.

11 İlden 840 Hastaya Destek

Her engelli birey için özel olarak ortez ve protez üretilen merkezde, şu ana kadar 11 ilden 840 kişinin hayatına dokunuldu. 826 metrekarelik bu alan, yalnızca Türkiye'den değil, uluslararası yardım kuruluşlarının da desteği ile büyüyerek hibe destekleriyle donatıldı. Modern teknolojinin kullanıldığı merkez, bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.