Gazzeli Ratib, Plastik Borudan Yaptığı Bacakla Yürümeye Çalışıyor

İsrail saldırısında sağ bacağı ampute edilen 9 yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk, plastik borudan yaptığı protezle yürümeye çalışıyor; ailesi gerçek protez ve tedavi umudu bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:13
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bacağını kaybeden 9 yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk, atık plastik borudan yaptığı bacakla yeniden yürümeye çalışıyor.

Saldırı ve yaralanma

Kıleyk ailesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bedevi köyünden Deyr el-Belah'ta bir okula göç etmişti. Aile, 26 Haziran'da Deyr el-Belah'tan Han Yunus'a gitmek üzere bindikleri araçta İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda Ratib'in annesi ve erkek kardeşi öldü, Ratib ile ablası ağır yaralandı.

Başı, karnı ve bacağından yaralanan Ratib ameliyat edildi ve sağ bacağı ampute edildi. Koltuk değneklerine bağımlı kalan çocuk, tekrar yürüyebilmek için çözüm arayışına girdi.

Plastik borudan 'protez' ve denemeler

Ratib, kuzeniyle birlikte atık plastik borudan bir bacak yaptı. Dizine bağladığı plastik boruyla koltuk değnekleri olmadan yürümeye çalıştı ancak bulduğu çözüm işe yaramayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Ratib, Gazze dışında tedavi görüp gerçek bir protez bacağa sahip olmayı ve eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla koşup oynamayı istiyor.

Ailenin dilekleri ve tedavi umudu

Amca Muhammed Ebu Kıleyk, yeğeninin diğer çocuklar gibi koşup oynamak istediğini, bir süre önce yanına gelerek "Amca bana bacak yap" dediğini anlattı. Muhammed Ebu Kıleyk, "Benden kendisine bacak yapmamı istedi. Ben sana nasıl bacak yapayım dedim. Sonra bir baktım boruyu almış, kesmiş ve kendine bacak yapmış. Bu küçük çocuğun tek hayali yeniden yürüyebilmek ve diğer çocuklar gibi oynamak." dedi.

Babaannesi Fatıma Musa Ebu Kıleyk, torununun kendisine gelip arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini söylediğinde içinin parçalandığını belirtti: "Bu çocuk kendisini yarım hissediyor. Torunumun tek isteği yürümek. Bütün gün bana 'bacağımı tak ve yürüyeyim' diyor. Ama bu plastik boruyla nasıl yürüsün?"

Çağrıya yanıt arayan babaanne, "Bir insan evladı çıkar aracı olur da bu çocuğa protez takılır diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı. Dede İbrahim Ebu Kıleyk ise Ratib'in babasının Gazze Şeridi dışında olduğunu, torununun tedavi olması ve protez bacak takılması için babasının yanına gönderilmesini istediklerini söyledi.

