Gebelikte Ebe Desteği Artıyor: ‘Gebe Okulları’ ve ‘Her Gebeye Bir Ebe’ Uygulamaları

Anne Adaylarına Rehberlik Eden Ebeler

Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen projeler, anne adaylarına rehberlik etmekte önemli bir rol oynuyor. Gebe Okulu ve Her Gebeye Bir Ebe uygulamaları sayesinde kadınlar, gebelik süreçlerini daha bilinçli bir şekilde sürdürüyor.

Anne ve Bebek Dostu Hastaneler Artıyor

Bu projelerin öncüsü olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın desteğiyle, anne ve bebek dostu hastanelerin sayısı da artış göstermekte. Örneğin, Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde başlatılan uygulamalar, sayıları giderek artan anne adayının yaşamını kolaylaştırıyor.

Uygulamalardan faydalanan gebeler, eğitimlerin yanı sıra pilates ve yoga gibi fiziksel aktiviteler de yaparak, sağlıklı bir gebelik geçiriyorlar. Bu eğitimler; beslenme, nefes teknikleri, doğum sancısıyla başa çıkma yöntemleri gibi konuları da kapsıyor.

Anne Adaylarının Deneyimleri

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, hastanelerinin sezaryen doğum oranlarının dünya ortalamasının altında olduğunu ve bu başarıları için bir ödül aldıklarını aktardı. Anne ve bebek sağlığına büyük önem veriyoruz. ifadelerini kullandı.

Yeni doğum yapan Fatma Çakmakçı, üçüncü bebeğini normal doğumla dünyaya getirdiğini belirterek, "Doğum sonrası daha hızlı toparlandım. Ebelerimizin desteği çok kıymetliydi. Her aşamada yanımdaydılar," dedi.

Diğer bir anne adayı Havva Sülek, gebelik sürecinde sağlık kontrolü ve eğitimlerin önemini vurgulayarak, "Sancı odasında yapılan egzersizler doğumu kolaylaştırdı," ifadelerini kullandı.

Doğum Salonları Ev Konseptiyle Tasarlandı

Gebe Okulu sorumlusu ebe Sevcan Çakır, 여성lerin doğum hikayelerinin hiç bitmediğini ve bu süreçte onlara eşlik ettiklerini belirtti. Elif Yılmaz, 25 yıllık deneyimiyle 2000'den fazla doğumda yer aldığını ifade etti. Doğum sonrası, normal doğum yapan annelerin 24 saat, sezaryen ile doğum yapanların ise daha uzun süre hastanede kaldığını belirtti.

Gebelerin doğum sırasında ağrı hissetmemesi için uygun ortamı hazırladıklarını, masaj ve ılık duş uygulamaları ile rahatlatmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında her gebeye bir ebe verilmesi, gebe okullarının yaygınlaştırılması anne adaylarının daha bilinçli ve sağlıklı gebelik süreci yaşamasını sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne ve bebek dostu hastane sayısı artıyor. Bu kapsamda Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen "Gebe Okulu" ve "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamaları gebelerin hayatını kolaylaştırdı. Aldıkları eğitimlerin yanı sıra haftanın belirli günleri fizyoterapistler eşliğinde pilates, yoga yapan gebeler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, doğru nefes alıp vermeyi, kendisinin ve bebeğinin bakımını, doğum sancısıyla baş etme yöntemlerini de öğreniyor.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında her gebeye bir ebe verilmesi, gebe okullarının yaygınlaştırılması anne adaylarının daha bilinçli ve sağlıklı gebelik süreci yaşamasını sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne ve bebek dostu hastane sayısı artıyor. Bu kapsamda Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen "Gebe Okulu" ve "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamaları gebelerin hayatını kolaylaştırdı. Aldıkları eğitimlerin yanı sıra haftanın belirli günleri fizyoterapistler eşliğinde pilates, yoga yapan gebeler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, doğru nefes alıp vermeyi, kendisinin ve bebeğinin bakımını, doğum sancısıyla baş etme yöntemlerini de öğreniyor.