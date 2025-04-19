Gebelikte Su Tüketimi: Azı da Çoğu da Zarar

Gebelikte Su Tüketiminin Önemi

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, gebelik sürecinde az ya da fazla su tüketiminin anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtti.

Dengeli Su Tüketimi

Harma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikte su tüketiminin anne ve bebek sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Hava sıcaklığı, annenin kilosu gibi faktörlerin su tüketimini etkileyebileceğine dikkat çekti.

“Gebeliğin ikinci ve üçüncü dönemlerinde, normalden daha fazla su tüketimine ihtiyaç vardır. Bu, bebeğin gelişimi için son derece önemlidir çünkü anneden bebeğe geçen besin maddeleri, alınan sıvı miktarıyla doğrudan ilişkilidir.” şeklinde konuştu.

Günlük Su İhtiyacı

Prof. Dr. Harma, günlük ortalama 2,5-3 litre su içmenin gerektiğini belirterek, çay, meyve suyu ve ayran gibi içeceklerin suyun yerini alamayacağını ifade etti. Vücut sıvı ihtiyacının bir kısmının bu içeceklerden karşılanabileceğinin altını çizen Harma, “Net sıvı ihtiyacımızı karşılamak için günde 8-12 bardak su içmeliyiz.” dedi.

Su Tüketiminde Denge

Harma, su tüketiminde dengenin önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu: “Az su tüketimi bebekte gelişim geriliği yapabileceği gibi, anne adayında böbrek işlevlerinin azalması ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunlara yol açabilir.”

“Ayrıca, gebelerde kalp debisinin (kalbin bir dakikada pompaladığı kan miktarı) normale göre artması, bu artışın sıvı ile karşılanması gerektiği anlamına gelir. Fazla su tüketimi ise vücutta ödem ve yüksek tansiyon gibi sorunlar yaratabilir.”

Öneriler ve İdrar Kontrolü

Prof. Dr. Harma, gebelerin çay, kahve ve bitkisel çay tüketimini günde bir fincanla sınırlı tutmalarını önerdi. Ayrıca, idrar renginin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken, koyu idrarın su ihtiyacının yeterince karşılanamadığını gösterdiğini ifade etti.

Harma, yaz aylarında aşırı terleme durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Terlemenin yol açtığı sıvı kaybı, bol su tüketimi ile telafi edilmelidir. Sıcak havalarda günlük su alımını 8 bardağından 12'ye, hatta 14 bardağa çıkarmak faydalıdır.” ifadelerini kullandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, AA muhabirine açıklamada bulundu.