Gece uykunuzdan bir anda uyanıyorsanız dikkat! Nedenini duyunca inanamayacaksınız

Gecenin bir saati uyandığınızda, vücudunuz size bir şeyler mi söylüyor? Organ Saati, Geleneksel Çin tıbbına dayanan bir kavramdır ve vücudunuzun belli saat dilimlerinde belirli organlarla iletişim kurduğunu öne sürer. İşte gece uykusundan uyanmalarınızın altında yatan olası sebepler ve çözüm önerileri.





ORGAN SAATİ NEDİR?

Organ Saati veya Çin Vücut Saati kavramını anlamak için temel bir kavramı öğrenmek gerekiyor: "qi." Çin tıbbında enerjiyi tanımlamak için kullanılan qi, dalgalı bir akış gibi düşünülür. Vücudumuzun, organlarımızın, düşüncelerimizin ve hatta duygularımızın bile bu enerji akışına göre bir düzeni olduğuna inanılır. Organ Saati, bu temel kavram olan qi üzerine kurulmuştur.



Çin tıbbına göre, 24 saatlik bir döngü içinde qi, organlar üzerinde 2 saatlik aralıklarla hareket eder. Uyurken vücudu yenilemek için bu enerjinin içe doğru çekildiğine inanılır. Bu enerji değişikliği, organlarda belirli saat dilimlerinde meydana geldiği için kişinin uyanmasına neden olabilir. Hangi saat dilimi hangi organla ilişkilidir?

21.00 – 23.00: KALP VE PERİKARD (ÜÇLÜ YAKICI SİSTEM)

Eğer gece 21.00 ile 23.00 arasında uyanıyorsanız, kalbiniz ve perikardınızın enerjisiyle bir bağlantı olabilir. Bu saatler, neşe eksikliği, depresyon ve umutsuzluk duygularıyla ilişkilendirilir. Endokrin ve lenfatik sistemdeki dengesizlikler, adrenal yorgunluk, hormon sorunları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.



Çözüm: Uyumak için en ideal zaman olan bu saat aralığında uyanıyorsanız, uyku rutininizi gözden geçirin. Daha sakinleştirici bir gece rutini oluşturun ve yapay ışıklardan kaçının. Ayrıca, uyku saatini biraz öne çekmek de faydalı olabilir.



23:00- 01:00: SAFRA KESESİ (MERAKLI ORGAN)

Gece 23.00 ile 01.00 arasında uyanıyorsanız, safra kesesiyle ilgili sorunlar olabilir. Bu organ, kararsızlıkla bağlantılıdır ve karaciğerle işbirliği içindedir. Safranın depolanması, atılması, sinirlerin kontrolü ve kararlılık yönetimi bu saatlerde önemlidir.



Çözüm: Safranın düzenli çalışması için işlenmiş yağlardan kaçının. Akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçının ve akşam yemeğinizi hafif geçirin.







01.00-03.00: KARACİĞER

Gece 1 ile 3 arasında uyanıyorsanız, karaciğerinizin enerji akışıyla ilgili bir sorun olabilir. Karaciğer, detoksifikasyonun sorumlusu olup öfke, stres, kırgınlık gibi duyguları işler. Bu saatlerde derin uykuya geçilmesi gereken zaman dilimidir.



Çözüm: Alkol tüketiminden kaçının, yeşil çay gibi hafif içeceklere yönelin. Olumsuz duygularınızla baş etmeye çalışın ve düzenli egzersiz yapın.



03.00-05.00: AKCİĞER

Akciğerlerin enerjisinin en yüksek olduğu bu saatlerde uyanıyorsanız, üzüntü ve kederle başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Solunum ve bağışıklık sistemini etkileyen bu durum, nefes darlığı, öksürük gibi sorunlara yol açabilir.

Çözüm: Nefes egzersizleri, yoga ve meditasyonla akciğer sağlığınızı destekleyin. Üzüntü ve kederle başa çıkamıyorsanız, yazarak duygularınızı ifade edebilir veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz.



ORGAN SAATİ VE AKUPUNKTUR: VÜCUT SAATİNİZİ DENGEDE TUTUN

Organ Saati'nin yanı sıra, Akupunktur da vücuttaki enerji akışını düzenlemenin etkili bir yolu olabilir. Ancak, bu uygulamadan önce uzmana danışmalısınız. Akupunktur, uyku kalitesini artırabilir, enerjiyi iyileştirebilir ve duygusal dengeyi sağlayabilir.*



Uyarı: Akupunktur hakkında daha fazla araştırma yapmak ve uzmana danışmak önemlidir. Hamileler ve ciddi sağlık sorunları olanlar için uygun olmayabilir.

