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Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Dış görünüş ve güzellik toplum için çok önemlidir. Cilt değişikliklerinin kişinin yaşını, sağlığını ve çekicilik algı durumunu değiştirdiği bilinmektedir. Ancak saçın algıya etkisi uzun zamandır bilinmiyordu. Yapılan bir araştırma, kadınların en genç ve aynı zamanda da çekici görünmesini sağlayan saç türlerini ve renklerini belirledi.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 17:05
Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Saçın güzellik algısına katkı sağladığı ve fiziksel görünümün önemli bir özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak burada saç tipinin ve renginin rolü inkar edilemez bir boyuttadır. Son yıllarda teknolojideki ilerlemelerle birlikte, dijital görüntülerde tüylerin alınması veya gizlenmesi, insanların yaşlarını, sağlık durumlarını ve çekiciliklerini derecelendirmelerini sağlamak daha kolay hale geldi.

KADINLARI ÇEKİCİ GÖSTEREN SAÇ TİPİ İLE SAÇ RENGİ

Yapılan bir araştırma, kadınların daha genç görünmesini sağlayan saç türlerini ve renklerini ortaya çıkardı. Saça ilişkin sosyal algılar üzerine yapılan bu araştırma neredeyse yalnızca saç rengi tercihlerine odaklandı.

Çalışma, sağlıklı, parlak, güçlü saçların genel fiziksel sağlığın göstergesi olduğunu ve bu sinyalleri taşımayan bazı saçların da hastalıktan zarar görmüş olarak algılanabileceğini buldu. Saç kalitesi kadının sağlığıyla ilgili olduğundan saç uzunluğu ve saç kalitesi kadının doğurganlığının göstergesidir.

KADINLARI ÇEKİCİ GÖSTEREN SAÇ TİPİ İLE SAÇ RENGİ

KADINLARI ÇEKİCİ GÖSTEREN SAÇ TİPİ İLE SAÇ RENGİ

Kadınları daha genç gösteren saç tipi ve rengi kıvırcık ila orta bakır arasıyken, kadınları en çekici gösteren saç tipi ve rengi düz, koyu kahvedir. Ayrıca saç yoğunluğunun artması kadınların daha çekici ve genç görünmesini sağlar.

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