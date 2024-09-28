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Genç Yaşta Kalp Damar Hastalıklarına Dikkat: Beslenme ve Hareketin Önemi

Sağlıksız beslenme, gençlerde kalp damar hastalıkların artışını tetikliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:43
Genç Yaşta Kalp Damar Hastalıklarına Dikkat: Beslenme ve Hareketin Önemi

Sağlıksız Beslenme Kalp Damar Hastalıklarını Artırıyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin etkili bir faktör olduğunu vurguladı.

Hareket Azalması ve Beslenme Bozukluğu

Tenekecioğlu, son yıllarda genç bireylerde kalp damar hastalıklarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtti. Bunun arkasında yatan nedenler arasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların hareket etmelerindeki azalma ve sağlıklı beslenmedeki bozulmaların etkili olduğunu ifade etti.

Beslenme Alışkanlıklarının Rolü

Doç. Dr. Tenekecioğlu, sağlıksız beslenmenin kalp damar hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu dile getirdi. "Katı yağ kullanımının artışı, işlenmiş gıda tüketimi ve fast food alışkanlıkları, gençler arasında kalp damar hastalıklarının görülme yaşını düşürüyor" dedi. Ayrıca, fast food alışkanlıklarının azaltılması ve işlememiş gıda tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Hareketli Bir Yaşam Tarzı Önemli

Hareketsiz yaşam tarzının metabolizmayı yavaşlattığını ve yağ birikimine yol açtığını belirten Tenekecioğlu, "Günlük yaşamda hareketi artırmak önemli. Örneğin, asansör yerine merdiven kullanmak sağlıklı bir seçim olabilir" şeklinde öneride bulundu. Ayrıca, Sicilya'da gerçekleştirilen bir çalışmadan örnek vererek, sürekli hareket halinde olan bireylerin sağlıklı yaşam sürelerinin uzadığını anlattı.

Stresin Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Tenekecioğlu, stresin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi. Stresli ortamlardan uzak durmanın önemine vurgu yaparak, "Güne belli bir zaman ayırarak rahatlatıcı aktivitelerle stres seviyesini azaltmak gerekir; bu hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı olumlu şekilde etkiler." diyerek tavsiyelerde bulundu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu...

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin önemli bir etken olduğunu belirterek, bundan korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkati çekti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu...

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin önemli bir etken olduğunu belirterek, bundan korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkati çekti.

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