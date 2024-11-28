Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Komisyona AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlık ediyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, düzenlemenin 28 maddeden oluştuğunu ve 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğünü belirtti.

Engellilere Yönelik Düzenlemeler

Çankırı, engellilere yönelik emeklilikte norm ve standart birliği sağlanacağını vurgularken, 2008 yılı Ekim öncesi sigortalılar için vergi indirim belgesine dayalı emeklilik işlemlerinin, çalışma gücü kaybına göre belirlenebileceğini ifade etti. Tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesi hedefleniyor.

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Artacak

Sağlık bakanlığının kişisel verileri güvenli bir şekilde işlemesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunması yönünde önemli sonuçlar doğuracağını aktaran Çankırı, tıbbi kayıtların doğru tutulmasının önemine değindi.

Ayrıca, sağlık personelinin istihdamı ve hareketlerinin bildirilmesiyle sağlık hizmetlerinin daha verimli planlanacağı bildirildi.

Yenilikçi Tedavilere Hızlı Erişim

İşsizlik Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığı yürürlük tarihi 3 yıl süreyle ertelenecek. Kamu İhale Kanununda ise iç piyasada bulunamayan ilaçların yurt dışından temin edilip hastalara ulaştırılması amaçlanıyor. Çankırı, bu düzenlemeyle hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara daha hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

GSS Prim Borçlarına Yapılandırma

Aile Hekimliği Kanununda yapılan düzenlemelerle, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları aile hekimleri tarafından mesai dışında sunulabilecek; yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinin yanı sıra özel raporların daha düşük bedelle düzenlenmesi sağlanacak. Böylece sağlık çalışanlarının geliri artacak.

GSS prim borçları için getirilen yeni yapılandırma ile, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılacağı kaydedildi. Komisyon, teklif üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.