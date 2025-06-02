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Göz Sağlığı İçin Yüzme Sonrası Durulama Uyarısı

Prof. Dr. Hidayet Erdöl, deniz ve havuz sonrası gözlerin mutlaka durulanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 14:24
Göz Sağlığı İçin Yüzme Sonrası Durulama Uyarısı

Yüzme Sonrası Göz Sağlığına Dikkat!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, yaz aylarında göz sağlığı için yüzme sonrası durulamanın önemine dikkat çekti.

Deniz ve Havuz Hijyeni Önemli

Prof. Dr. Erdöl, denizden çıktıktan sonra sağlıklı bir durulama yapılmadığı takdirde, gözlerde tahriş ve kalıcı hasarların oluşabileceği konusunda uyardı. Göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Deniz Suyu ve Mikrop Riski

Erdöl, deniz suyu kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda şunları belirtti: "Deniz suyu cilt için faydalıdır ancak mikrop barındırıyorsa, enfeksiyon riski artabilir. Ayrıca deniz suyu göz için de bazı olumsuzluklar yaratabilir." Bu durumların konjonktivit gibi göz hastalıklarına yol açabileceğini vurguladı.

Durulamanın Önemi

"Denizden çıktıktan sonra mutlaka iyi bir durulama yapmak, gözleri ve yüzü iyice yıkamak gerekiyor. Aksi takdirde kalıcı etkiler ortaya çıkabilir" diyen Erdöl, gözlerin yeterince durulanmaması durumunda kornea üzerinde kalıcı hasarların oluşabileceğini ifade etti.

Havuz Kullanımında Dikkat Edin

Prof. Dr. Erdöl, havuzlarda kullanılan kimyasalların bazen göze zarar verebileceğine işaret etti. "Havuzun kontaminasyonu denize göre daha risklidir. Bu nedenle havuzdan çıktıktan sonra durulama yapmak çok önemlidir" dedi.

Koruyucu Gözlük Kullanımının Önemi

Erdöl, havuz ortamında kullanılan koruyucu gözlüklerin gerekliliğine de değindi. "Kaliteli bir koruyucu gözlük, gözlerin suyla temasını engeller. Bu nedenle, havuzda gözlük takmak faydalıdır" diye ekledi.

Alerjik Tepkilere Dikkat

Alerjiye yatkın bireylerin, deniz veya havuz sonrası gözlerinin kırmızı olabileceğini söyleyen Erdöl, "Bu durum geçmiyorsa bir göz doktoruna başvurulmalı" dedi. Öncelikle temiz su ile durulamanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr....

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, AA muhabirine, göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr....

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, AA muhabirine, göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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