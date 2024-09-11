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Göz Sağlığı ve Öğrenci Başarısı

Göz sağlığı, öğrencilerin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Erken kontrol ve müdahale hayati öneme sahiptir.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:06
Göz Sağlığı ve Öğrenci Başarısı

Göz Sağlığının Öğrenim Üzerindeki Etkisi

Operatör Doktor Birtan Öztürk, göz sağlığının öğrencilerin akademik başarılarını ciddi şekilde etkilediğini ifade ediyor.

Okul Öncesi Göz Muayeneleri

Okul öncesi dönem, çocukların eğitim hayatlarında önemli bir yer tutuyor. Öztürk, "Okula başlamadan önce yapılan göz muayeneleri, çocukların görme seviyelerini belirlemek için kritik öneme sahiptir," diyor.

Erken Müdahalenin Önemi

Görme sorunları varsa, erken müdahale edilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Çocuklarımızın görme seviyelerinin iyi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer bu aşamada sorunları atlattıysak, her çocuk 6-7 yaş civarında kontrol edilmeli. Sağlıklı bir göz muayenesi, eğitim hayatının ilerleyen dönemlerinde düzenli olarak yapılmalıdır," diye ekliyor.

Göz Sağlığında İhmal Edilmeyecek Kontroller

Ailelerin, çocuklarının göz sağlığı konusunda bilinçli olmaları gerektiğine vurgu yapan Öztürk, "Eğer aileler çocuklarında göz problemi olmadığını düşünüyorlarsa, bu genellikle yanlıştır. Küçük bir göz problemi ileride büyük sorunlara yol açabilir," şeklinde uyarıyor.

Göz Sağlığından Ödün Vermemek

Öztürk, düzenli muayenelerin yapılmasının önemini vurgulayarak, "Okul çağındaki çocuklar için göz muayenesi güvenli bir gelecek için kritik bir adımdır. Okul öncesinde yapılan kontroller, öğrencinin hayatını şekillendiren unsurlar arasında yer almaktadır," diyor.

Okul öncesinde yapılan kontroller ve erken müdahaleyle göz sağlığı sıkıntılarının çözüme...

Okul öncesinde yapılan kontroller ve erken müdahaleyle göz sağlığı sıkıntılarının çözüme kavuşması, öğrencinin eğitim hayatındaki başarısına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Operatör Doktor Birtan Öztürk (fotoğrafta), AA muhabirine çocuklarda göz sağlığıyla ilgili açıklama yaptı.

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