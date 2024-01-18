Gözleriniz böyle görünüyorsa yandınız! İnatçı hastalık bu belirtiyle ortaya çıkıyor

Göz sağlığı, genel sağlığımızın bir yansımasıdır ve bazı belirtiler ciddi hastalıklara işaret edebilir. Aynada gözlerinize dikkatlice bakarak bu belirtileri fark edebilirsiniz. Göz kapaklarında biriken sarımsı plaklar, özellikle ksantelazma adı verilen bir kolesterol birikintisi, karaciğerdeki sorunları işaret edebilir. Bu durum, otoimmün bir karaciğer hastalığı olan primer biliyer sirozun bir belirtisi olabilir. Gözlerdeki kuruluk da karaciğer sarkoidozuna işaret edebilir. Sarkoidoz, karaciğerin büyümesine yol açabilir ve nadir durumlarda görme kaybına neden olabilir. İşte detaylar...





GÖZ SAĞLIĞI DİĞER HASTALIKLARIN HABERCİSİ Mİ?

Aynaya baktığınızda gözün renkli dokusunun çevresindeki koyu halkaları fark ederseniz, bu Kayser-Fleischer halkaları olabilir. Bu halkalar, siroz, viral hepatit, hemokromatoz ve Wilson Hastalığı gibi karaciğer bozukluklarının bir işareti olabilir. Aşırı bakır seviyeleri, göz irisindeki halkaların oluşmasına neden olabilir ve bu durum özellikle Wilson Hastalığı ile ilişkilidir.





Göz beyazlarının sararması ise sarılık belirtisi olabilir. Sarılık, artan bilirubin seviyesinden kaynaklanabilir ve karaciğerin safra kanallarının tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sarılığın yanı sıra kilo kaybı, mide bulantısı, iştah kaybı ve karın ağrısı gibi belirtiler gelişirse, bir doktora başvurmak önemlidir. Gözlerde ve ciltte sarılığın yanı sıra bu belirtiler, ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir ve erken teşhis hayati önem taşır. Gözlerinizi düzenli olarak kontrol etmek, genel sağlığınızı korumak adına önemli bir adımdır.

Görme bozuklukları ve kaşıntının sadece gözle ilgili bir sağlık sorunu olmadığını belirten uzmanlar, gözde ortaya çıkan belirli belirtilerin karaciğer sorunlarına işaret edebileceğini vurguluyor. Göz kapaklarında biriken sarımsı plaklar, otoimmün bir karaciğer hastalığı olan primer biliyer sirozun bir belirtisi olabilir. Bu durum, ksantelazma adı verilen bir kolesterol birikintisiyle kendini gösterir. Gözlerdeki kuruluk, karaciğer sarkoidozuna işaret edebilir ve bu durum sarkoidozun bir belirtisi olarak karaciğerin büyümesine neden olabilir. Aynı şekilde, gözün renkli dokusunun çevresindeki koyu halkalar, karaciğer bozukluklarına işaret eden Kayser-Fleischer halkaları olabilir. Göz beyazlarının sararması ise sarılık belirtisi olabilir ve bu durum genellikle karaciğerin safra kanallarının tıkanmasıyla ilişkilidir. Bu göz belirtileri, erken teşhis ve tedavi için dikkatle takip edilmelidir, çünkü karaciğer sorunları genellikle belirtiler ortaya çıkmadan önce fark edilemez.