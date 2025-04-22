Grip Kalp Hastalıklarına Yol Açabiliyor: Uzman Uyarıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, gribin hafif geçiştirilen bir enfeksiyon olmaması gerektiğine dikkat çekti. Şener, erken müdahaleler yapılmadığında bu durumun kalp hastalıklarına yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Şener, hava sıcaklıklarındaki değişikliklerin gribal enfeksiyonlarda artışa neden olduğunu ve bu durumun vücuttaki birçok organı etkilediğini ifade etti. Özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra kalp kası ve kalp zarı iltihaplarının sıklıkla görüldüğünü vurguladı.

Özellikle genç erkeklerde, 30'lu ve 40'lı yaşlarda karşılaşılan sinsi tablolar dikkat çekici. Hastalar, çoğunlukla göğüs ağrısı, hafif yanma ya da batma hissi gibi belirtileri göz ardı ediyorlar. Prof. Dr. Şener, göğüs ağrısının yerden bir şey alırken veya ayakkabı bağlarken öne eğilme ile ortaya çıktığını belirtti.

Ayrıca, gribal enfeksiyon sonrası gece kuru öksürüğünün bir ay boyunca sürebileceğini ve bu bulgunun genellikle gözden kaçırıldığını aktardı. Bu durum, kalp kası ve zarıyla ilgili olabilecek iltihapların fark edilmesine engel olabiliyor.

Alper Şener, bu belirtileri yaşayan hastaların zaman kaybetmeden kardiyoloğa başvurmaları gerektiğini belirtti. Yapılacak tetkiklerle kalp zarı ya da kasında iltihap oluşup oluşmadığının belirlenebileceğini vurguladı.

“Eğer sıvı toplanması belli seviyeleri geçerse, kardiyoloji uzmanları sıvının boşaltılmasını önerebilir. Bunun için erken müdahale şart” diyen Şener, gribal enfeksiyonların aslında ciddi kalp hastalıklarına yol açabileceğini söyledi.

Son olarak, “Eğer erken tanı konulmazsa, genç yaşta kalp yetmezliği gelişebilir. Bu tür durumlar bazen kalp nakline kadar gidebilmektedir.” şeklinde uyarıda bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, gribin hafif atlatılan bir enfeksiyon olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, erken müdahale edilmediği taktirde kalp hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi. Şener, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.