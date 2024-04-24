Günde 1 bardak için yeter! Siniri stresi yok eden mucize gibi içecek

Bütün siniri stresi anında alıyor! Günde bir bardak içmeniz yeterli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNDE BİR BARDAK İÇMEK YETERLİ

Kızılcık meyvesinden elde edilen kızılcık suyu geleneksel olarak misafirlere ikram edilir. Kızılcık pekmezi olarak da tüketilen meyve son dönemlerde marmelat olarak satılmaya başladı. Kızılcık faydaları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Kızılcık meyvesi içinde olan polifenol, fenolik asit, antosiyanin, proantosiyanidin, flavonoidler bir bardak bile tüketilse stresi azaltıyor. Yüksek su içerdiği için nemlendirici özelliği de fazladır.





Uzmanlar kızılcık suyunun vücut ısısını dengeleme, sindirimi destekleme gibi faydaları olduğunu da dile getiriyor. Aynı zamanda içinde C vitamini ve proantosiyanidin gibi bağışıklık fonksiyonu destekleyen bileşikler yer alıyor. Kızılcık içinde olan antioksidanlar bağışıklığı güçlendiriyor, bakterilerin idrar yoluna yapışmasını engelliyor, idrar yolu enfeksiyonuna iyi geliyor ve iltihapları temizliyor. Ancak kızılcık suyunun fazla tüketilmesi mide problemlerine ve ishal yaşanmasına neden olabileceği için yeteri miktarda tüketilmesi gerekiyor.