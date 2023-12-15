Günde 1 fincan içerek mutsuz günlerinize veda edin! İlk kez duyacaksınız

Günde bir kere tüketerek mutsuzluktan kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Günde 1 fincan içerek mutsuz günlerinize veda edin! İlk kez duyacaksınız
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Depresyondan kurtulmak istiyorsanız günde 1 fincan tüketmeniz gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNDE BİR KERE TÜKETEREK MUTSUZLUKTAN KURTULUN

Kahve içmek yalnızca uykunuzu açmaya değil ruh halinizin iyileşmesini de sağlıyor. Araştırmalara göre kahve tüketimi depresyon riskini azaltıyor. Kahve tüketimi pozitif duyguları artırıyor ve depresyon riskini azaltıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Çelebi kahve tüketimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

kahve içmek mutsuzluğu azaltıyor

Çelebi açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bazı araştırmalara göre günde 1 fincan kahve tüketmek depresyon riskini yüzde 10 azaltıyor ve daha mutlu hissetmeyi sağlıyor. Araştırmacılar kahvenin bu etkisinin kafeinden değil de içinde olan antioksidanlardan kaynaklandığını söylüyor. Kahve tüketiminin olumlu ve olumsuz etkilerine bakılarak günlük olarak 2 fincan kahve tüketimi faydalı olacaktır. Eğer kafeinsiz kahve tüketiyorsanız biraz daha fazla tüketim sağlayabilirsiniz.' 

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