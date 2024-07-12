Güneş kremini sürmediğimiz 4 bölge cilt kanseri riski taşıyor!

Harvard Üniversitesi'nden dermatoloji uzmanı Dr. Neera Nathan, TikTok'ta 680 binden fazla izlenme alan bir videoda, düzenli olarak güneş kremi kullanan birçok kişinin kulak, boyun, saç derisi ve eller gibi doğrudan güneşe maruz kalan bölgeleri ihmal ettiğini belirtti. Dr. Nathan, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Çoğu insan yüzüne güneş kremi sürüyor ancak bu önemli bölgeleri unutuyor ve bunlar doğrudan güneş ışığına maruz kalıyor" dedi.

New York'ta görev yapan ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim almış dermatolog Dr. David Kim de aynı endişeyi paylaşarak, güneş kremi sürülmeyi en çok unuttuğumuz yerin kulaklar olduğunu ve bunu saç derisi ile ellerin takip ettiğini söyledi. Dr. Kim, öğrencilik yıllarında, güneş kremi kullanmadan açık havada antrenman yapan sporcuların kulaklarında sıkça cilt kanseri tespit ettiğini ifade etti.

Güneş kremi kullanırken kulak, boyun, saç derisi ve ellerin ihmal edilmemesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.