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Güneş Yanıkları Yıllar Sonra Deri Kanserine Neden Olabiliyor

Uzmanlar, güneş yanıklarının yıllar içinde deri kanserine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Korunma önlemlerinin önemi vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 13:42
Güneş Yanıkları Yıllar Sonra Deri Kanserine Neden Olabiliyor

Uzmanından Önemli Uyarı

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, güneş yanıklarının uzun vadeli etkileri konusunda kritik bilgiler verdi. Kısa süreli tatillerin riskleri hakkında konuşan Yılmaz, "4-5 günlük tatilde hemen bronzlaşma isteği tehlikeli sonuçlar doğurabilir," ifadelerini kullandı.

Güneşin Zararları ve Uzun Dönem Etkisi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yılmaz, güneş ışınlarının bebeklikten itibaren deri üzerinde biriktiğini belirtti. Yanıkların etkilerinin yaşam boyu sürebileceğinin altını çizen Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Güneş yanıklarının etkileri, zamanla leke ve deride şekil bozuklukları, kırışıklıklar ya da deri kanseriyle kendini gösterebilir. Bu süreç 5-6 aylık bebekken başlar ve yıllar sonra risk oluşturabilir."

Korumaya Önem Verin

Yılmaz, özellikle güneşin yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında ışınlardan korunma kültürünün geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Güneş koruyucu kremlerin yanı sıra şapka, uzun kollu giysiler ve şemsiyenin önemini vurgulayan Yılmaz, toplumun D vitamini kaygısına şu yanıtı verdi:

"D vitamini üretimi için direkt güneş ışığına ihtiyaç yok; dışarıda geçirdiğiniz vakit D vitamini için yeterlidir, bu nedenle diğer zamanlarda korunmalısınız."

Güneş Yanıkları ve Deri Kanseri Riski

Prof. Dr. Yılmaz, Euromelanom Projesi kapsamında, güneşin hasarlarını anlatan görsel materyallerle toplumu bilinçlendirdiklerini ifade etti. Kısa süreli tatillerde oluşan birinci ve ikinci derece güneş yanıklarının zararlı etkilerine dikkat çeken Yılmaz, "Bu tür yanıkların oluşturduğu lekelerin dermatologlar tarafından düzenli olarak takip edilmesi zorunludur," dedi.

Yaşınıza Dikkat Edin

Yılmaz, güneş yanığına maruz kalan gençlerin sağlıklarını ileride korumalarının önemine değinerek, "20 yaşında olan birinin güneş yanığı sonrası dikkat etmesi gerekiyor, çünkü bu durum yıllar sonra melanom gelişme riskini artırır," uyarısında bulundu. Güneş yanıkları hakkında bilgi sahibi olmanın ve bu lekelere karşı düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, AA muhabirine, güneşin yaşamın kaynağı ancak deri kanserlerine, kırışıklara ve erken yaşlılığa da neden olduğunu belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, AA muhabirine, güneşin yaşamın kaynağı ancak deri kanserlerine, kırışıklara ve erken yaşlılığa da neden olduğunu belirtti.

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