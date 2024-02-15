Halsizlik, yorgunluk ve kansızlık yaşıyorsan dikkat! Özellikle 50 yaş üstü hedefte

Kolon kanseri, kalın bağırsakta polip adı verilen iyi huylu hücrelerin zamanla kötü huylu hücrelere dönüşmesiyle oluşan bir kanser türüdür. Kolon kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, belirtileri fark edilmeyebilir veya başka hastalıklarla karıştırılabilir. Bu nedenle, kolon kanserinin belirtilerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını bilmek hayati önem taşımaktadır. Peki kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Kimler risk altında ve korunma yöntemleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Kolon kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır:

* Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik (kabızlık, ishal, dışkı şeklinde incelme)

* Dışkıda kan veya mukus görülmesi

* Makattan kan gelmesi

* Karın ağrısı, kramplar, gaz veya şişkinlik





* Bağırsakların tam boşalmadığı hissi

* Kilo kaybı

* Anemi (kansızlık)

Bu belirtiler kolon kanserinin yanı sıra başka hastalıkların da işareti olabilir. Bu nedenle, bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin mutlaka bir doktora başvurması ve gerekli tetkikleri yaptırması gerekir.

KOLON KANSERİNE KİMLER YAKALANIR?

Kolon kanserine her yaşta rastlanabilir, ancak genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde daha sık görülür. Ayrıca, ailesinde kolon kanseri öyküsü olanlar, polip veya inflamatuar bağırsak hastalığı olanlar, obezite, sigara, alkol, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı ve liften fakir beslenme gibi risk faktörlerine sahip olanlar da kolon kanserine yakalanma olasılığı daha yüksektir.



KOLON KANSERİNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?





Kolon kanserinden korunmanın en etkili yolu, düzenli olarak tarama testleri yaptırmaktır. Tarama testleri, kolon kanserini henüz belirti vermeden veya polipler kanserleşmeden saptayarak, erken müdahale ve tedavi imkanı sağlar. Kolon kanseri taraması için en yaygın kullanılan yöntem kolonoskopidir. Kolonoskopi, bağırsağın içini görüntüleyen ince ve esnek bir tüpün anüsten içeri sokulmasıyla yapılır. Bu işlem sırasında, doktor şüpheli görünen polipleri alarak biyopsi yapabilir. Kolonoskopi, genellikle 50 yaşından itibaren her 10 yılda bir yapılması önerilen bir testtir. Ancak, risk faktörleri olan kişiler daha erken ve sık aralıklarla kolonoskopi yaptırmalıdır.



Kolon kanserinden korunmak için ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de önemlidir. Bu kapsamda, şunlara dikkat etmek gerekir:

* Lifli gıdalar, sebze ve meyve tüketmek





* Kırmızı et, işlenmiş et ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak

* Sigara ve alkol kullanmamak

* Fazla kilolardan kurtulmak

* Düzenli egzersiz yapmak

* Şeker hastalığı ve diğer kronik hastalıkları kontrol altında tutmak

KOLON KANSERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kolon kanserinin tedavisi, hastalığın evresine, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tercihlerine göre belirlenir. Kolon kanserinin tedavisinde genellikle cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi gibi yöntemler kullanılır.



Cerrahi

Kolon kanserinin tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir. Cerrahi ile kanserli dokunun tamamı veya bir kısmı bağırsaktan çıkarılır. Bazen, bağırsak uçları birbirine dikilebilir veya bir stoma (bağırsak ucunun karın duvarından dışarı çıkarılması) oluşturulabilir. Cerrahi sırasında, kanserin yayıldığı lenf bezleri de alınabilir.

Kemoterapi

Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümesini yavaşlatmak için ilaç kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, cerrahiden önce veya sonra, tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Kemoterapi ilaçları, damardan veya ağızdan alınabilir.





Radyoterapi

Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümesini yavaşlatmak için yüksek enerjili ışınlar kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, cerrahiden önce veya sonra, tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Radyoterapi, cilt üzerinden veya bağırsak içine yerleştirilen küçük cihazlar aracılığıyla verilebilir.

Immünoterapi

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Immünoterapi, genellikle ileri evre veya diğer tedavilere dirençli kolon kanserlerinde kullanılır. Immünoterapi ilaçları, damardan veya ağızdan alınabilir.

Hedefe Yönelik Tedavi

Kanser hücrelerinin büyümesini veya yayılmasını engelleyen belirli moleküller veya genlere yönelik ilaçlar kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hedefe yönelik tedavi, genellikle ileri evre veya diğer tedavilere dirençli kolon kanserlerinde kullanılır. Hedefe yönelik tedavi ilaçları, damardan veya ağızdan alınabilir.





Kolon kanseri, erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu nedenle, belirtileri fark etmek, risk faktörlerini azaltmak ve düzenli olarak tarama testleri yaptırmak kolon kanserinden korunmanın en önemli yollarıdır.