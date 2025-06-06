Hamileyken Karaciğer Nakli: İpek Demir Hem Sağlığına Hem Bebeğine Kavuştu

Hamileyken Karaciğer Nakli: İpek Demir'in Başarı Hikayesi

Malatya'da 15 haftalık hamileyken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan İpek Demir, gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonu ile sağlığına kavuştu ve ilk evladına sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Teşhis ve Nakil Süreci

Şanlıurfa'da yaşayan 27 yaşındaki Demir’e, hamileliği sırasında yapılan bir kontrolde karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması üzerine karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Tedavi için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yönlendirilen Demir’e, doktorlar hamileliğinin 15. haftasında karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Donör olarak kız kardeşi uygun bulundu ve başarılı bir operasyon ile doku nakledildi.

Uzmanlarından Mutlu Haber

Gebelik süreci, uzman doktorlar tarafından titizlikle takip edilen Demir, sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Prof. Dr. Rauf Melekoğlu, hastanede nadir görülen bir vakayı başarıyla yönettiklerini vurgulayarak, "Karaciğer nakli yapılan hastamızı, gebeliğinin sonuna kadar takip ettik ve doğumu gerçekleştirdik. Bu tür vakalar dünyada oldukça nadir. Türkiye’de daha önce böyle bir vaka bildirilmedi," dedi.

Tıp Ekibinin Başarısı ve Teşekkür Mesajları

Doç. Dr. Barış Sarıcı, hastayı gördüklerinde hamile olduğunu öğrendiklerini ve hızlıca müdahale ettiklerini belirtti. Kız kardeşinin verici olmasıyla yapılan naklin ardından sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya geldi.

İpek Demir, ameliyat sonrası duygularını aktarırken, "Bu benim için mucize oldu. Allah'a şükürler olsun. Güvenim hiç boşa çıkmadı," ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hemşirelere de teşekkür etti.

Sağlıklı Bir Gelecek İçin

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz, hastanın gebeliği sırasında karaciğer nakli geçirdiğini ve doğumun 37. haftada başarıyla gerçekleştiğini belirtti. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gönültaş, ameliyat sürecinin diğer bölümlerle işbirliği içinde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Malatya'da 15 haftalık hamileyken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan anne, yapılan başarılı nakil operasyonuyla hem sağlığına kavuştu hem de bebeğini dünyaya getirdi.

Malatya'da 15 haftalık hamileyken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan anne, yapılan başarılı nakil operasyonuyla hem sağlığına kavuştu hem de bebeğini dünyaya getirdi.