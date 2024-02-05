Hassas zamanlarda ne kadar bilinçli hareket ediyoruz: Kadınların adet döneminde kaçınması gereken 5 hata

Regl dönemi, kadınların sağlığı ve konforu için önemli bir süreçtir. Ancak regl döneminde yapılan bazı hatalar, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar görmesine neden olabilir. Peki adet döneminde yapılmaması gerekenler nelerdir? Detaylarda...

ADET DÖNEMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte regl döneminde kaçınılması gereken 5 büyük hata:

Ağrı Kesici İlaçlara Bağımlı Olmak

Regl döneminde yaşanan ağrı ve kramplar, kadınların günlük hayatını olumsuz etkileyebilir.





Bu nedenle birçok kadın, ağrı kesici ilaçlara başvurur. Ancak ağrı kesici ilaçlar, uzun vadede karaciğer, böbrek ve mide gibi organlara zarar verebilir. Ayrıca ağrı kesici ilaçlar, regl döneminin doğal bir süreç olduğunu unutturarak, kadınların vücutlarıyla olan bağını zayıflatabilir. Bu yüzden ağrı kesici ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle ve gerekli durumlarda kullanmak gerekir.

Hijyenik Pedleri Sık Değiştirmemek

Regl döneminde hijyenik ped kullanmak, kadınların en yaygın tercihidir. Ancak hijyenik pedleri sık değiştirmemek, enfeksiyon, mantar, kaşıntı ve kötü koku gibi sorunlara yol açabilir.





Hijyenik pedler, kanı emerek nemli bir ortam oluşturur. Bu ortam, bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir zemindir. Bu yüzden hijyenik pedleri en az 4 saatte bir değiştirmek, regl döneminde sağlıklı kalmak için önemlidir.

Sıcak Suyla Duş Almak

Regl döneminde sıcak suyla duş almak, birçok kadının yaptığı bir hatadır. Sıcak su, kan damarlarını genişleterek, kan akışını hızlandırır. Bu da regl kanamasının artmasına ve daha fazla ağrıya neden olur. Ayrıca sıcak su, cildin kurumasına ve tahriş olmasına da sebep olabilir. Bu yüzden regl döneminde ılık suyla duş almak, hem kanamayı hem de ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Kafeinli İçecekler Tüketmek

Regl döneminde kafeinli içecekler tüketmek, kadınların sık yaptığı bir başka hatadır. Kafein, sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu da regl döneminde yaşanan stres, kaygı, sinirlilik ve uykusuzluk gibi sorunları artırabilir.





Ayrıca kafein, vücutta su tutulmasına ve şişkinliğe de neden olabilir. Bu yüzden regl döneminde kafeinli içeceklerden uzak durmak, hem ruhsal hem de bedensel olarak rahatlamak için faydalıdır.

Sağlıksız Beslenmek

Regl döneminde sağlıksız beslenmek, kadınların en büyük hatalarından biridir. Regl döneminde hormonlar, iştahı artırarak, kadınların daha fazla yemek yemesine neden olur. Ancak regl döneminde tüketilen yağlı, şekerli, tuzlu ve işlenmiş gıdalar, vücutta iltihaplanmaya, kan şekerinin dengesizliğine, kilo almaya ve cilt problemlerine yol açabilir. Bu yüzden regl döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem regl semptomlarını hafifletmek hem de genel sağlığı korumak için önemlidir.





Regl dönemi, kadınların hayatının önemli bir parçasıdır. Bu dönemde yapılan hatalar, kadınların sağlığını ve mutluluğunu etkileyebilir. Bu yüzden regl döneminde dikkatli olmak ve doğru davranışlar sergilemek, kadınların hem kendilerine hem de çevrelerine iyi gelir.