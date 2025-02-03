Hatay'da İki Ayda Tamamlanan Defne Devlet Hastanesi Yüz Binlerce Kişiye Hizmet Verdi

Defne Devlet Hastanesi'nin Açılışı ve Sağlık Hizmetleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi iki ayda tamamlanarak, yüz binlerce depremzedeye hizmet vermeye devam ediyor. Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan projeyle, hızla sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyete geçti.
Başhekim Barış Kavvasoğlu’nun Açıklamaları
Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, hastanenin tüm branşlarda sağlık hizmeti verdiğini belirtti. 2023 yılı içerisinde hastanede 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu. Kavvasoğlu, "Acil başvuru sayımız 240 bini geçti. Servis ve yoğun bakımlarda 18 bin hasta yattı ve 19 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi" dedi.
İleri Teknoloji ve Kesintisiz Hizmet
Kavvasoğlu, hastanenin planlanan acil durum hastanesi olmasına rağmen, son derece modern cihazlarla donatıldığını ve bu nedenle çevre ilçelerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. "Defne Devlet Hastanesi, bu şehrin ve Türkiye'nin sembolü oldu. Sadece şehir dışından değil, ülke dışından bile ziyaretçilerimiz oluyor" Hastanede ayrıca, 16 yataklı palyatif bakım merkezi de hizmete girdi. Kavvasoğlu, "Modern görüntüleme merkezlerimiz sayesinde hastaların başka illere gitmelerinin önüne geçiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.
Palyatif Bakım Merkezi ve Modern Görüntüleme Hizmetleri
Hastanede ayrıca, 16 yataklı palyatif bakım merkezi de hizmete girdi. Kavvasoğlu, "Modern görüntüleme merkezlerimiz sayesinde hastaların başka illere gitmelerinin önüne geçiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.