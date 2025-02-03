DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,91 0,88%
ALTIN
3.235,93 -0,32%
BITCOIN
3.451.191,92 1,95%

Hatay'da İki Ayda Tamamlanan Defne Devlet Hastanesi Yüz Binlerce Kişiye Hizmet Verdi

Defne Devlet Hastanesi, depremin ardından 60 günde tamamlanarak, 2024 itibarıyla 740 binden fazla hasta kabul etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:20
Hatay'da İki Ayda Tamamlanan Defne Devlet Hastanesi Yüz Binlerce Kişiye Hizmet Verdi

Defne Devlet Hastanesi'nin Açılışı ve Sağlık Hizmetleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi iki ayda tamamlanarak, yüz binlerce depremzedeye hizmet vermeye devam ediyor. Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan projeyle, hızla sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyete geçti.

Başhekim Barış Kavvasoğlu’nun Açıklamaları

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, hastanenin tüm branşlarda sağlık hizmeti verdiğini belirtti. 2023 yılı içerisinde hastanede 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu. Kavvasoğlu, "Acil başvuru sayımız 240 bini geçti. Servis ve yoğun bakımlarda 18 bin hasta yattı ve 19 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi" dedi.

İleri Teknoloji ve Kesintisiz Hizmet

Kavvasoğlu, hastanenin planlanan acil durum hastanesi olmasına rağmen, son derece modern cihazlarla donatıldığını ve bu nedenle çevre ilçelerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. "Defne Devlet Hastanesi, bu şehrin ve Türkiye'nin sembolü oldu. Sadece şehir dışından değil, ülke dışından bile ziyaretçilerimiz oluyor"

Palyatif Bakım Merkezi ve Modern Görüntüleme Hizmetleri

Hastanede ayrıca, 16 yataklı palyatif bakım merkezi de hizmete girdi. Kavvasoğlu, "Modern görüntüleme merkezlerimiz sayesinde hastaların başka illere gitmelerinin önüne geçiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pahalı kremlerden vazgeçirecek salatalık kürü! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor
2
Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor
3
Ahvaz'da Hava Kirliliği, Ölümlerin Yüzde 20'sinden Sorumlu
4
Hatay'da İki Ayda Tamamlanan Defne Devlet Hastanesi Yüz Binlerce Kişiye Hizmet Verdi
5
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA Tedavisi Üzerine Açıklama
6
Sağlık Bakanlığı'ndan Yalova İçme Suyu Güvenliği Açıklaması
7
Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya'da Sağlık Hizmetleri Açıklamaları

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor