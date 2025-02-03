Hatay'da İki Ayda Tamamlanan Defne Devlet Hastanesi Yüz Binlerce Kişiye Hizmet Verdi

Defne Devlet Hastanesi'nin Açılışı ve Sağlık Hizmetleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi iki ayda tamamlanarak, yüz binlerce depremzedeye hizmet vermeye devam ediyor. Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan projeyle, hızla sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyete geçti.

Başhekim Barış Kavvasoğlu’nun Açıklamaları

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, hastanenin tüm branşlarda sağlık hizmeti verdiğini belirtti. 2023 yılı içerisinde hastanede 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu. Kavvasoğlu, "Acil başvuru sayımız 240 bini geçti. Servis ve yoğun bakımlarda 18 bin hasta yattı ve 19 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi" dedi.

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