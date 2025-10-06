Hatay'da Üzüm Sıkma Makinesi Kazası: 13 Yaşındaki Melih'in Parmakları Başarılı Operasyonla Dikildi

Hatay'da elini üzüm sıkma makinesine kaptıran 13 yaşındaki Melih Taş'ın parmakları, gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile yerine dikilerek doku bütünlüğü sağlandı.

Olay ve ilk müdahale

Hassa ilçesinde meydana gelen kazada Taş, topladıkları üzümleri geçirdikleri makineye elini kaptırdı. Hassa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taş, daha ileri cerrahi girişim için Altınözü Devlet Hastanesine sevk edildi.

Müdahale ve ameliyat

Altınözü Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Özer Dökmeci tarafından gece saatlerinde ameliyata alınan hastanın parmaklarından birinde kopma, diğerinde ise ciddi doku kaybı tespit edildi. Yapılan ameliyatta parmaklar yerine dikilerek doku bütünlüğü yeniden sağlandı.

Opr. Dr. Dökmeci süreci şöyle anlattı: "Hastanın ikinci ve üçüncü parmağında oldukça derin kesiler oluşmuş, ikinci parmakta kopma mevcuttu. İlk olarak ikinci parmağa müdahale ederek sinir ve kemik bütünlüğünü sağladık. Ardından da ciddi doku kaybı yaşanan üçüncü parmağa müdahale ettik. Canlı röntgen görüntüleriyle de kemik yapısının gayet iyi duruma geldiğini gördük. Ameliyatın ardından yaptığımız kontrollerde parmak uçlarının dolaşımının yeterli olduğunu teyit ettik."

İyileşme süreci ve beklenti

Opr. Dr. Dökmeci, hastanın günlük kontrollerinin sürdüğünü ve parmak uçlarındaki hareketliliğin görülmeye başlandığını belirtti. Dökmeci, "Her şey yolunda giderse 1,5 ayda tedavimizi tamamlamayı ve ardından fizik tedavi desteğiyle elin kavrama fonksiyonunu eski gücüne kavuşturmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2,5 ay sonra hastamızın normal hayatına dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Aileden açıklama

Hasta Melih Taş, yeniden parmaklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek Dökmeci'ye teşekkür etti. Hastanın ağabeyi Burak Taş ise kardeşinin bir daha elini kullanamayacağını düşünerek çok korktuklarını anlattı. Opr. Dr. Dökmeci ve ekibine teşekkür eden Taş, "Cuma gecesi saat 12 civarında talihsiz bir kaza yaşadık. Hocamız o saatte evinden gelerek ameliyatı yaptı. Şu an için kardeşimin parmaklarında bir sıkıntı görülmüyor." dedi.

