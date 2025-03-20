Hava Sıcaklıklarındaki Ani Değişimler Grip Riskini Arttırıyor

İklim Değişiklikleri Sağlığı Tehdit Ediyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son günlerde Türkiye genelinde meydana gelen ani hava sıcaklık değişimlerinin özellikle okul çağındaki çocuklar ve 65 yaş üzeri bireylerde grip riskini artırabileceğini vurguladı. Prof. Şener, "Ani sıcaklık değişimlerinde vücut direnci zayıflıyor ve enfeksiyonlara karşı hassasiyet artıyor" dedi.

Sıcaklık Değişimleriyle Baş Etme Yöntemleri

Son haftalarda, İzmir’de sıcaklık 30 derecelerden 9 dereceye kadar düştüğüne dikkat çeken Prof. Şener, böyle bir dengesizliğin çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini belirtti. Özellikle bu yaş grupları, kıyafet seçiminde zorluk yaşayarak vücut ısılarını dengelemekte sıkıntı çekiyor. Kıyafetlerin kalın ve ince olarak rastgele seçimi, terleme ve soğuma periyotlarını etkiliyordu.

Alerji ve Grip Belirtileri Arasındaki Farklar

Prof. Dr. Şener, bu mevsimde görülen öksürük, geniz akıntısı ve burun tıkanıklıklarının her zaman soğuk algınlığı ya da grip ile ilişkilendirilemeyeceğini ifade etti. Şener, "Ateş, kas ve eklem ağrıları gripten kaynaklanıyorsa, burun akıntısı ve hapşırma alerjiden dolayı olabilir" dedi. Bu belirtileri ayırt etmek için ateş yükselmesi durumunun önemli bir gösterge olduğunun altını çizdi.

Yaşlılarda Grip Tehlikesine Dikkat

Yaşlı bireylerle ilgili dikkate değer bir nokta, grip virüsünün üst solunum yoluyla sınırlı kalmayıp alt solunum yollarına da inebilme potansiyelidir. Bu nedenle 65 yaş üstü bireylerin grip sezonunun henüz tamamen geçmediği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kıyafet Tercihinin Önemi

Ani sıcaklık değişimlerinde, kat kat giyinmenin sağlıklı bir seçim olduğunu söyleyen Prof. Şener, "Bu şekilde vücut ısısına göre kıyafet katlarını çıkartmak mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, vücudun terleme özelliğini artırabilecek sentetik kıyafetler yerine pamuklu giysilerin tercih edilmesi gerektiğini ekledi.

Bu bilgilere dikkat ederek, ani sıcaklık değişimlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak mümkün olabilir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, havadaki ani sıcaklık değişimlerinin özellikle okul çağı çocukları ve 65 yaş ve üzeri kişileri etkilediğini belirterek, "Şu aşamada yavaş yavaş gribal enfeksiyon döneminden çıkıyoruz ama bu sıcak soğuk dengesi son gribal enfeksiyonunuzu, üst solunum yolu enfeksiyonu kapmanıza sebep olabilir." dedi.