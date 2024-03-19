Havana Sendromu'nda beyin hasarı bulunamadı

Havana Sendromu olarak bilinen gizemli hastalıkla ilgili yeni bir araştırma, beyin hasarına rastlanmadığını ortaya koydu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan ve sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan araştırmada, anormal sağlık belirtileri görülen kişilerle eşleştirilmiş denekler arasında beyin yapısı veya işlevine ilişkin anlamlı bir fark tespit edilmediği belirtildi. Bu sonuç, hastalığın etkileri konusunda "iyi bir haber" olarak değerlendirildi.





Havana Sendromu, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Bu hastalıkta, baş dönmesi, denge kaybı, duyma kaybı, anksiyete ve bilişsel sis gibi semptomlar gözlemlenmişti. Ancak yapılan son araştırmada, hastalık semptomlarının beyin hasarıyla ilişkilendirilemediği ve bilişsel testlerde de anlamlı farklılıkların bulunmadığı rapor edildi.

Havana Sendromu, son yıllarda sadece Küba'da değil, dünyanın farklı yerlerinde de benzeri vakaların rapor edilmesiyle uluslararası bir dikkat çekmişti. Ancak ABD istihbarat birimlerinin 2023'te yaptığı açıklamada, bu vakaların dış güçlerle ilişkilendirilemediği belirtilmişti.