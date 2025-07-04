HealthTürkiye Üyeliği Şart, Sağlık Turizminde 26 Eylül Dönümü

HealthTürkiye Üyeliği Zorunlu Hale Geldi

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık hizmeti sunan tüm kurumların HealthTürkiye platformuna üye olmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. 26 Eylül tarihinden itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumlar, sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyecek.

Türkiye Sağlık Turizminin Yıldızı Parlıyor

Ünver, sağlık muhabirleriyle düzenlediği bir toplantıda, sağlık turizmi verileri ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye, yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistini ağırlayarak dünya sıralamasında önemli bir yer edindi. Türkiye, birçok uluslararası araştırmada sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer almakta.

Sağlık Turizmi Sektöründe Yükseliş

Sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm, engelli turizmi, yaşlılık turizmi ve sağlıklı yaşam gibi çeşitli alanları kapsıyor. Ünver, medikal turizmde dünya genelinde yaklaşık 100 milyar dolar, termal turizmde 98 milyar dolar ve sağlıklı yaşam turizminde 1,2 trilyon dolar civarında bir pazar büyüklüğü bulunduğunu söyledi.

Dezenformasyona Karşı Önlemler Alınıyor

Ünver, sağlık turizmindeki yanlış bilgi ve dezenformasyonlara karşı USHAŞ bünyesinde özel bir ekip kurduklarını açıkladı. Pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık alanında dünya genelinde en başarılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, sağlık hizmet kalitesinin uluslararası platformda tanınmasını sağladıklarını belirtti.

HealthTürkiye ile Güvenilir Hizmet

HealthTürkiye platformunun amacı, kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi ve güvenilir hizmet sunumunun sağlanması olarak açıklandı. Ünver, platform üzerinden 12 ülkenin vatandaşlarının Türk sağlık kuruluşlarını takip edebileceğini ve bu sayede 'merdiven altı' faaliyetlerle mücadelede farkındalık oluşturacaklarını ifade etti.

Yeni Portal ve Hedefler

Ünver, ayrıca USHAŞ Plus adında yeni bir portalın yakında devreye alınacağını söyledi. Bu platform yerli ürünlerin yurtdışına tanıtım ve satışına katkı sağlayacak. Ayrıca ilaç temini için dijital bir otomasyon sistemi kurulacak.

Son olarak, sağlık hizmetleri sunan kurumların yanında olduklarını tekrar vurgulayan Üner, Türkiye'nin sağlık turizminde daha fazla gelir ve turist sayısı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık muhabirleriyle bir araya gelerek sağlık turizmi verileri ve yeni çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık muhabirleriyle bir araya gelerek sağlık turizmi verileri ve yeni çalışmalara ilişkin bilgi verdi.