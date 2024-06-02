Bist 100
10.400,48 0%
DOLAR
32,24 0,16%
EURO
34,96 -0,03%
ALTIN
2.396,72 -0,67%

Her gün bir kaşık tüketen hastane kapısından girmiyor! Vücudun her noktasına şifa veriyor

Bal ve sarımsak gibi doğal mucizeler, sağlığımızı destekleyen kuvvetli etkilere sahiptir. Bu eşsiz karışımın sağlık üzerindeki olumlu etkileri nelerdir diye merak ediyor musunuz? Cevapları tüm ayrıntılarıyla haberimizde...

Yayın Tarihi: 02.06.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 17:46
Her gün bir kaşık tüketen hastane kapısından girmiyor! Vücudun her noktasına şifa veriyor

Yüzyıllardır doğal şifa kaynağı olarak kullanılan bal ve sarımsak, sağlık üzerindeki etkileriyle biliniyor. Balın güçlü antioksidanlarla dolu yapısı ve sarımsağın güçlü antimikrobiyal ile antiviral özellikleri, bu iki eski dostun birleşiminde sağlığımıza katkıda bulunacak bir sinerji yaratıyor.

bal sarımsak karışımı

BAL VE SARIMSAK KARIŞIMI FAYDALARI

İmmün Güçlendirici

Sarımsakta bulunan allicin, doğanın bağışıklık sistemimizi canlandıran hediyesidir. Balın zengin antioksidan içeriği ile birleştiğinde, vücudumuzun savunma mekanizmasını destekleyerek daha dirençli hale gelmemize katkıda bulunur.

Mikroplara Karşı Kalkan

Sarımsak, doğal antimikrobiyal savaşçımız olarak, zararlı mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Balın antibakteriyel nitelikleriyle eşleştiğinde, bu güçlü ikili enfeksiyonlara karşı koyarak sağlığımızı korur.

Kardiyovasküler Koruyucu

Bu iki doğal mucize, kalp ve damar sağlığımızın korunmasında önemli rol oynar. Sarımsak, kan basıncını dengelerken; bal, kan lipidlerini düzenleyerek kalp sağlığımızı destekler.

Antioksidan Zırh

Bal, serbest radikallerle mücadele ederek hücrelerimizi korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Sarımsak da güçlü antioksidanlarla doludur, böylece hücresel sağlığımızı güçlendirir ve genç kalabilmemize yardımcı olur.

bal sarımsak

BAL VE SARIMSAK KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Gerekli Malzemeler:

• Taze bir baş sarımsak

• Bir kavanoz doğal bal

Hazırlık Süreci:

1. Sarımsağın kabuklarını soyarak temizleyin ve dişlerini tek tek ayırın.

2. Her bir sarımsak dişini nazikçe dilimleyin ya da dilediğinizce ezin.

3. Seçtiğiniz bir kaseye ya da şeffaf bir cam kavanoza sarımsakları yerleştirin.

4. Balı sarımsakların üzerine dökün ve her iki bileşenin birbiriyle tamamen bütünleşmesi için karıştırın.

5. Karışımı, içeriği koruyacak şekilde hava geçirmeyen bir kapta saklayın ve direkt güneş ışığından uzak, serin bir ortamda muhafaza edin.

6. Günlük olarak, bu karışımdan bir çay kaşığı tüketin ve ihtiyaca göre dozajı ayarlayın, fakat her zaman ölçülü olmaya dikkat edin.

Bu tarif, bal ve sarımsak karışımınızın en iyi şekilde muhafaza edilmesini ve faydalarından maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Toyota'da patron çıldırtan indirim! Tam 84 bin TL birden fiyat kırıldı

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara çalışma fırsatı! Personel alımı başladı

Bayram öncesi emekliler sevinçten çıldıracak! Tek seferlik ödeme yapılacak

Ağzında bu belirti olan hastaneye akın edecek! O hastlaığa yakalanmış olabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
4
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
5
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak
6
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
7
Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

MTA KPSS 60 puanla devlet memuru alacak! Lise, ön lisans mezunları dikkat

Her gün bir kaşık tüketen hastane kapısından girmiyor! Vücudun her noktasına şifa veriyor

11 ilde iş arayanlara müjde! Aile Bakanlığı bu kadrolara personel alımı yapacak

Ayda 7000 TL öderim diyen 2+1 ev sahibi olacak! TOKİ'den sürpriz proje

Emekli maaşı 10 bin TL ve üzeri olana 10.000 TL daha ödeme! Tek şart yetiyor

Bayram öncesi emekliler sevinçten çıldıracak! Tek seferlik ödeme yapılacak

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara çalışma fırsatı! Personel alımı başladı

Evde bayat ekmek varsa hemen deneyin! Bayat ekmek köftesi damakları şenlendirecek

Toyota'da patron çıldırtan indirim! Tam 84 bin TL birden fiyat kırıldı

Ehliyeti olan herkese duyuruldu! 15 TL ödemeyi yapmayan yandı

Ağzında bu belirti olan hastaneye akın edecek! O hastlaığa yakalanmış olabilirsiniz

Milyonlarca kadın çalışana müjde! Yeni sistem resmen devreye giriyor