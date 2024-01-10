Her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi bakın vücudunuza ne yapıyor! 2 günde bile değişimi fark edeceksiniz

Günde bir defa elma sirkesi içmek

Elma sirkesi en sağlıklı sirke türü olarak kabul edilir. Besin değeri ve yüksek asit dengesi nedeniyle temizlikten cilt bakımına kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılan elma sirkesini bir kez denediğinizde ilaç olarak her gün kullanabilirsiniz. Günde bir defa kez elma sirkesini içmenin insan vücuduna faydaları şunlardır;

"Parazitleri ortadan kaldırır ve yeniden büyümelerini önler"

Parazitler vücutta bir hastalık sonucu veya dış etkenler sonucu oluşabilir. Bu zararlı oluşumlar öncelikle bağırsaklarda meydana gelir ve kaşıntı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlarla ilişkilendirilir. Günde bir defa elma sirkesi içmek, mevcut parazitleri yok ederek ve yenilerinin oluşumunu engeller ve bağırsak sağlığınızı koruyabilir.





"Ağız kokusuna karşı etkilidir"

Elma sirkesi ağız kokusunu önlemeye yardımcı olan eşsiz bir aromaya sahiptir. Elma sirkesi aynı zamanda ağız kokusu durumuna neden olan iltihabı ortadan kaldırır, tekrarını önler ve günlük kullanımla ağız hijyenini sağlar.

"Vücudu toksinlerden arındırır"

Vücutta biriken ve zamanla atılamayan toksinler ödem vb. oluşumlara neden olur ve sonuçta hem görünüm hem de sağlık açısından olumsuz bir durum ortaya çıkar. Bunu önlemek için antioksidan özelliği yüksek olan elma sirkesini içmenizi önerilmektedir. İç organlardaki iltihapları hafifleten elma sirkesinin düzenli kullanımı ödem suyunun etkisine sahiptir.

"Kasları güçlendirir"

Besleyici elma sirkesi kas gelişimine olumlu etki sağlar. Kas çevresinde oluşan zararlı oluşumları da ortadan kaldırır. Ayrıca düzenli elma sirkesini tüketmek kaslardan kaynaklanan hastalıkların da önüne geçebilmektedir. Dilerseniz elma sirkesini suyla ve balla karıştırabilirsiniz. Bu noktada bir bardak suya 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı bal eklemeniz yeterlidir.

"Mide sorunlarına doğal çözüm"

Uzmanlar midede sıklıkla meydana gelen yanma, ağrı, sızı gibi rahatsızlıkların azaltılması için elma sirkesinin düzenli olarak kullanılmasını öneriyor. Elma sirkesi midedeki enzimleri düzenleyen yapısı nedeniyle mide rahatsızlıklarını tamamen ortadan kaldırır.





"Bağırsakları harekete geçirir"

Elma sirkesi vücutta kan dolaşımını hızlandırır. Elma sirkesi kan damarlarını rahatlatır, kan dolaşımını düzenler ve etkilenen bölgedeki ağrıyı hafifletir. Aynı zamanda elma sirkesinin yorgunluk gibi belirtilere karşı da etkili olduğu biliniyor.

Elma sirkesinden ne kadar içilmeli?

Elma sirkesi oldukça asitli bir besindir, dolayısıyla aşırı tüketimi insan vücuduna çok zararlı olabilir. Ayrıca su ile seyreltmeden içmemenizi de öneririz. Ancak elma sirkesini saf haliyle tüketmek istiyorsanız günde iki yemek kaşığı yeterli ve sağlıklıdır.