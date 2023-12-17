Her sabah uyanır uyanmaz yapıyorduk: Kafa karıştıran gerçek ortaya çıktı

Kahvaltı, uzun yıllardır günün en önemli öğünü olarak kabul edilmiş. Ancak, son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, bu konuda var olan genel kabulleri sorgulamamıza neden oluyor. 1950'li yıllarda bir kahvaltılık mısır gevreğinin reklam kampanyasıyla ortaya çıkan "Kahvaltı günün en önemli öğünü" söylemi, o dönemde bilimsel bir temele dayanmamaktaydı. Günümüzde ise pek çok bilimsel çalışma, kahvaltının sağlık açısından ne denli önemli olduğu konusunda farklı sonuçlar ortaya koymakta.



KAHVALTI YAPMAK GEREKLİ Mİ?





Son 10-15 yıl içinde yapılan araştırmalarda, kahvaltının kilo kontrolü ve enerji sağlama konusundaki etkileri üzerine çeşitli bulgular elde edilmiş. 2019 yılında yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalar, kahvaltının kilo alma veya enerji verme konusunda olumlu bir etkisi olmadığını ortaya koymuş. Bu bağlamda, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğuna dair yaygın inanışın tamamen geçerli olmadığı görülmekte.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun sağlık açısından kahvaltının gerekli olup olmadığına dair farklı bir bakış açısı getirmesi, konunun daha detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlamış. Kahvaltının insan sağlığını etkilediği iddiasıyla yapılan açıklamaların, bilimsel temellere dayanıp dayanmadığı da bu bağlamda önem kazanmakta.

Kahvaltının zorunlu olup olmadığı konusundaki tartışmanın arkasında ise ilginç bir gerçeklik yatmakta. İnsanlar sabah uykudayken açlık hissetmezler ve uykudan sonra aç kalmazlar. Bu durum, sirkadiyen ritim ve kortizol hormonunun etkisiyle açıklanabilir. Sabah erken saatlerde kortizol hormonunun salgılanmasıyla birlikte kan şekerinin yükselmesi, kahvaltı yapıldığında daha da artmakta.

Kahvaltıyı atlamanın vücut üzerindeki olası etkileri incelendiğinde, kan şekeri seviyesinin düşmesi, insülin direncinin kırılması, kilo verme sürecinin başlaması ve hücrelerde otofaji adı verilen temizlik sürecinin başlaması gibi olumlu sonuçlar görülmekte. Bu durum, her gün kahvaltı yapmanın zorunlu olmadığını ve belirli durumlarda faydalı olabileceğini düşündürmekte.

Sonuç olarak, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğuna dair genel kanıları sorgulamak ve bireysel ihtiyaçlara uygun beslenme alışkanlıklarını benimsemek, sağlıklı bir yaşam için daha etkili olabilir. Uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapmanın herkes için uygun olmadığı, sirkadiyen ritim ve bireysel faktörlerin göz önüne alınması gerektiği unutulmamalı.