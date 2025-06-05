Huzurevi Sakinlerine Yerinde Sağlık Hizmeti: Sağlık Bakanlığı Destek Sunuyor

Yerinde Sağlık Hizmetleri Huzurevlerinde Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan bireylere kapsamlı sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin bir parçası olarak, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaşlı bireylerin muayene, tedavi süreçlerinin takibi ve sağlık raporlarının güncellenmesi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için sahada aktif rol alıyor.

Huzurevi Ziyareti ve Genel Sağlık Taramaları

Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerine kapsamlı sağlık taramaları gerçekleştirdi. Sağlık ekibi, fiziksel muayenenin yanı sıra kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yaptı.

Yeni başlayan “e-Rapor” uygulaması ile 80 yaş ve üzerindeki hasta ve yatağa bağımlı bireylerin sağlık raporları, başvuru gerekmeden yerinde yenilenebiliyor. Huzurevlerinde kalan 80 yaş altı vatandaşların sağlık raporları da yerinde güncelleniyor.

Sağlık Taramalarının Önemi

Huzurevi sakinlerine yönelik sağlık taramaları konusunda bilgi veren Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Uzman Doktor Hakan Çime, “Yaşlı bireylerin sağlık sorunlarına ortak olmaya çalışıyoruz ve onların yaşam kalitesini artırmak için sürekli hizmetlerimizi geliştirmekteyiz” dedi.

Çime, huzurevinde gerçekleştirdiklerini sağlık taramaları hakkında şu bilgileri verdi: “Muayeneler, raporların yazılması ve başka branşlarla ilgili sorunların çözümüne yönelik hizmetler sunuyoruz. Yaraları olan hastalarımız için yara bakımı yapıyor, beslenme problemleri olan yaşlılarımıza beslenme desteği sağlıyoruz.”

Hastaları huzurevinde ziyaret ettiklerini belirten Çime, “Yaşlılarımızı hastaneye getirmeden, yerinde sağlık hizmetlerini sağlıyoruz” diyerek hizmetin önemini vurguladı.

Huzurevi Sakinlerinden Olumlu Geri Dönütler

Huzurevi sakini 72 yaşındaki Gül Ökten, yerinde sağlık hizmetlerini faydalı bulduğunu ifade ederek, “Nabız ve tansiyon ölçümüm yapıldı, kan verdim ve sonuçlarım normal çıktı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, huzurevi sakini Nevin Kutlu da yerinde sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve değerlerinin iyi çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanlığınca, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara yönelik yerinde ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunulmaya devam ediliyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, bu kapsamda yaşlı bireylerin muayene, tedavi süreçlerinin takibi ve sağlık raporlarının güncellenmesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda, Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığınca, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara yönelik yerinde ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunulmaya devam ediliyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, bu kapsamda yaşlı bireylerin muayene, tedavi süreçlerinin takibi ve sağlık raporlarının güncellenmesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda, Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.