İbrahim Saraçoğlu beyni zehir gibi yapan bitkiyi açıkladı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlıkla ilgili paylaştığı değerli bilgilere yeni bilgiler eklerken doğanın mucize bitkilerinden birisi olan reyhanı şiddetle tavsiye etti. Cezbedici aromasıyla salatalara eklenen veya şerbet yapımında kullanılan reyhan bitkisinin omega-3 kaynağı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, reyhan hakkında çok önemli bilgiler de paylaştı.

"Diyabet ağrısını hafifletir"

Reyhanın en önemli özelliklerinde birisi şeker hastalığına bağlı nöropatik sorunlara iyi gelmesidir. Nöropatik ağrı, sinirlerin ağrıyı ileten bölgelerinde oluşan ve ağrı kesicilerle kolayca giderilemeyen ağrı olarak tanımlanır. Bunu gidermek için de 3-4 yaprak reyhan tüketilmesi öneriliyor. Sabah veya öğleden sonra kullanılabilir. Bu, diyabette nöropatik ağrının hafifletilmesine yardımcı olur.

"Zihinsel odaklanma problemine iyi gelir"





Zihinsel konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız yani konuya konsantre olamıyorsanız reyhan tüketebilirsiniz. Reyhan bitkisi, hafızayı ve performansı artırnakla kalmaz içerisindeki aktif maddelerle aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir.

"Yüzde 48 Omega-3 içerir"

Reyhan bitkisi, %48 omega-3, %21 omega-6 ve %13 oleik asit içerir. Araştırmalar, zeytinyağının %48'inde bulunan oleik asidin, kolesterol seviyesini dengeleyerek yüksek tansiyon riskini azaltan ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyan tekli doymamış bir yağ asidi olduğunu gösteriyor. Ayrıca şeker hastalarında insülin ihtiyacını azaltır ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkileri vardır.

"Çocuklar için dikkat dağıtıcı unsurları azaltır"





Bu yağlar beyin fonksiyonu için çok önemlidir. Bu nedenle reyhan çiğnemek doğrudan beyninize mesaj gönderir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Reyhanı şiddetle tavsiye ediyorum. Mevcut bilgilere göre reyhanın hafızayı iyileştirmede, çocuklarda dikkat dağınıklığını azaltmada ve beyin performansını iyileştirmede doğrudan etkisi var" şeklinde ifadeler kullandı.

"10 dakika sonra farkı görebilirsiniz"

Reyhanı ısırmaya başladığınızda tarçın, anason, kekik, rezene, lavanta aromalarını fark edeceksiniz. İbrahim Saraçoğlu, bu konuda yaptığı yorumunda "Hemen hissedebilirsiniz. Tükettikten yaklaşık 10 dakika sonrasında reyhan size farkı gösterir" şeklinde konuşmuştur.