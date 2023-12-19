İbrahim Saraçoğlu kabızlığı anında bitiren formülü açıkladı

Hareketsiz bir yaşam tarzı ve karbonhidratlardan zengin beslenme kabızlığın ana nedenleri arasındadır. Uzmanlar lif açısından zengin besinler tüketilmesini ve protein açısından zengin bir beslenmeyi öneriyor. Yorumlarıyla sık sık haberlere konu olan İbrahim Saraçoğlu, son açıklamasında kabızlık sorunu yaşayan kişilere portakal yaprakları kullanılarak yapılan bir tedavi önerdi.

PORTAKAL YAPRAĞI KÜRÜ





İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği portakal yağrağı kürü için yaklaşık 1 bardak kaynar suya 7-8 adet portakal yaprağı ekleyip 10 dakika pişirin. Kahvaltıdan sonra tüketin. 4 gün günde 1 bardak içmeye özen gösterin.

Sağlık açısından o kadar çok faydası var ki!

Portakal yapraklarında bulunan hidroksiprolin ve luteolin maddeleri sindirim sistemini uyarır ve sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlık veya kabızlık sorunu yaşayanlara önerilir. Portakal yapraklarının faydaları şunlardır:

- Sindirimi artırır ve aynı zamanda kronik kabızlığa karşı da etkilidir.

- Hazımsızlık gibi durumlar için idealdir.

- Portakal yaprakları mide sorunları için de kullanılır ve genel olarak mide ve aynı zamanda sindirim sorunlarına karşı etkilidir.

- Damar sertliği ve felç gibi hastalıkları önler.

- Yorgunluğu ve gerginliği giderir. Güzelleştirici bir etkisi vardır.

- Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı oldukça etkilidir.

- Anemiyle mücadele için idealdir.

- Karaciğeri aktive eder ve safra atılımını arttırır.

- Ateşinizi düşürür. Vücudunuza enerji verir.

- Susuzluğunuzu giderir.

- Zayıflatıcıdır ve şeker hastalığına karşı da faydaları vardır.