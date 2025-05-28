İklim Değişikliği Polen Mevsimini Değiştiriyor

İklim Değişikliği Polen Alerjilerini Etkiliyor

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Özsarı, küresel iklim değişikliğinin mevsimleri kaydırarak polen mevsimini de etkilediğini açıkladı. Özsarı, polen alerjisinin, bitki, yabani ot ve ağaçların ürettiği polenlere karşı bağışıklık sisteminin tepkisi olarak meydana gelen hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanmaya neden olan bir durum olduğunu belirtti.

Alerjilerin genetik bir yatkınlıkla da ortaya çıkabildiği bilgisi veren Özsarı, “Alerjik rinit, alerjik sinüzit ve astım gibi hastalıklar genellikle birlikte görülmektedir,” dedi ve alerjilerin anneden çocuklara geçebileceğini vurguladı.

Polen Alerjisi Hangi Dönemde Görülür?

Özsarı, polen alerjisinin bahar mevsiminin geldiği aylarda, özellikle mart ve nisan dönemlerinde daha sık görüldüğünü aktararak, “İklim değişikliği nedeniyle bu dönemlerin mayıs-haziranda başlaması olasıdır,” ifadesini kullandı.

Korunma Yöntemleri

Polen alerjisini azaltmanın bazı yollarını da paylaşan Özsarı, “Polen yoğunluğunun olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih edin,” dedi. Eğer dışarı çıkmak zorunda kalırsanız, koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler kullanmanın faydalı olacağını belirtti. Ayrıca ev havalandırmasının öğle saatlerinde yapılması, yatak odasında peluş oyuncak ve benzeri ürünlerin bulundurulmaması öneriler arasında yer aldı.

Alerji ve Enfeksiyon Belirtileri

Alerji belirtilerinin grip ile karıştırılabileceğine dikkat çeken Özsarı, “Alerjide gözlerde yanma ve sulanma, burun akıntısı ön plandayken, enfeksiyon hastalıklarında sarı yeşil balgam ve yoğun öksürük gözlenir,” ifadelerini kullandı.

Alerji Tedavisi ve İlaç Kullanımı

Alerji tedavisinin önemli noktalarından birini de açıklayan Özsarı, “Alerji ilaçları düzenli kullanıldığında bağımlılık yapmaz ve aksine aksatılması durumunda daha büyük sorunlara yol açabilir,” dedi. Alerji belirtileri ortaya çıktığında ilaçların düzenli alınması gerektiğini vurguladı.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Özsarı, küresel iklim değişikliğine bağlı mevsimlerin kaymasının polen mevsimini de etkilediğini bildirdi.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Özsarı, küresel iklim değişikliğine bağlı mevsimlerin kaymasının polen mevsimini de etkilediğini bildirdi.