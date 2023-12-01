İlaç içmeden baş ağrınızı hemen geçirebilirsiniz! Migren ataklarının kurtarıcısı olacak

Geçmeyen baş ağrılarınız varsa bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

İlaç içmeden baş ağrınızı hemen geçirebilirsiniz! Migren ataklarının kurtarıcısı olacak
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Bu yöntemlerle baş ağrıları tamamen geçirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARINA KESİN ÇÖZÜM

Geçmeyen baş ağrılarının en önemli sebebi magnezyum eksikliği olarak biliniyor. Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, migren, sinir, depresyon, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, anksiyete, diş çürümesi, diyabet belirtileriyle ortaya çıkıyor. 

geçmeyen baş ağrısı çözümleri

Yetersiz beslenme, ilaç kullanımı, alkolizm, böbrek hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, crohn hastalığı magnezyum eksikliğine sebep olabiliyor. Magnezyum eksikliğini gidermek için yeterli beslenmek önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar, tam tahıllar, baklagiller, meyve gibi besinlerin sık sık tüketilmesi magnezyum eksikliğine iyi geliyor. Magnezyum eksikliğinden ve geçmeyen baş ağrılarından kurtulmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek, yeterli su tüketmek, stres düzeyinin azaltılması, alkol ve kafein tüketiminin sınırlanması iyi geliyor. 

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