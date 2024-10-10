Iraklı Hekimlere Ameliyatsız Tedavi Eğitimi: Eskişehir'den Uluslararası Paylaşım

Iraklı Hekimlere Girişimsel Radyoloji Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Girişimsel Radyoloji Birimi, Irak'tan gelen hekimlere ameliyatsız kapalı yöntemle tedavi eğitimi verdi. Eğitim, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamalı Eğitim Çalışmaları

Irak'tan gelen 8 hekim, eğitim süresince çeşitli hastalar üzerinde uygulanan tedavi yöntemlerini gözlemleme fırsatı buldu. Eğitimde, iyi ve kötü huylu tümörler, bacak varisleri, varikosel gibi hastalıkların tedavi süreçleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Türkiye'nin Girişimsel Radyoloji Kapasitesi

Prof. Dr. Acu, Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanında önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, ''Yetişmiş insan potansiyeli'' ve ''gelişmiş hastane altyapısı'' sayesinde uluslararası hekimlerin eğitime katıldığını belirtti. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'dan gelen meslektaşlarıyla bu bilgileri paylaştıklarını ifade etti.

Eğitimlerin Önemi

Prof. Dr. Küçükay, ''Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanındaki uzmanları sayesinde vatandaşlar büyük avantajlar elde ediyor'' dedi. Eğitime katılan hekimlerin bilgi paylaşımının önemli olduğunu ve destek istediklerinde yurt dışına gitmeye hazır olduklarını kaydetti.

Öğrenmenin Katkıları

Konuk hekimlerden İdris Ahmed, eğitimlerin kendisine önemli katkılar sağladığını belirtti. ''Eğitimler sonrasında ülkeme döndüğümde daha iyi işler yapmayı hedefliyorum'' ifadesini kullandı ve gözlemlediği tedavi yöntemlerinin kendisine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.