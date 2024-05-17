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Işıl ışıl parlayan cildin yolu bundan geçiyor! Pahalı kremlere veda ettirecek formül

Cildinizin cam gibi olmasını istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:00
Işıl ışıl parlayan cildin yolu bundan geçiyor! Pahalı kremlere veda ettirecek formül

Cilt problemlerinizden anında kurtulacaksınız! Üstelik hepsi doğal! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAM GİBİ CİLT İÇİN YÖNTEMLER

Son dönemlerde popüler hale gelen cam cilt anlayışı kapsamında cildin pürüzsüz, parlak ve ışıltılı olması hedefleniyor. Cam cilde sahip olabilmek için cildin nemlendirilmesi, sağlıklı ve doğal bir parlaklığa sahip olması gerekiyor. Cam cilt trendini uygularken makyajdan uzak durulması gerekiyor. Yani ağır fondöten ve pudra kullanılmaması, hafif nemlendirici ürünler kullanılması ve cildin düzenli şekilde temizlenerek cilt tonunun eşitlenmesi sağlanıyor. Cam gibi bir cilde sahip olmak için ilk olarak cildin nazik ve yeterli şekilde temizlenmesi gerekiyor. 

cam cilt trendi

Aynı zamanda bu cilde sahip olabilmek için nemlendirilmesi de önem taşıyor. Hafif ve su bazlı bir nemlendirici kullanarak nazik şekilde masaj yapabilirsiniz. Cam cilt görünümüne sahip olmak için hafif bir aydınlatıcı baz uygulayabilirsiniz. Makyaj yaparken ağır fondöten kullanmak yerine hafif bir fondöten ya da BB krem kullanabilirsiniz. Cam cilt görüntüsü için hafif ve doğal parlaklık verecek bir aydınlatıcı öneriliyor. Aydınlatıcılar elmacık kemikleri üstüne, alnın ortasına, burun köprüsüne ve çene üstüne uygulanabilir. Son olarak makyajın sabitlenmesi ve cildin daha fazla parlaması için bir sabitleyici sıkabilirsiniz. Yani kısacası cam gibi bir cilde sahip olmak için ağır makyajlardan kaçınmanız ve cildinizi iyi nemlendirmeniz gerekiyor! 

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